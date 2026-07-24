Gebärmutter entfernen: Anne Wünsche verrät Details zur OP

Anne Wünsche (34) hat eine weitreichende Entscheidung für ihre Gesundheit getroffen: Die Influencerin möchte sich ihre Gebärmutter entfernen lassen. Der Grund ist eine jahrelange Leidensgeschichte mit Adenomyose – einer chronischen Erkrankung, bei der Gewebe in die Muskelschicht der Gebärmutterwand einwächst. Die Folgen sind starke Schmerzen und extreme Blutungen, besonders rund um den Eisprung. "Rund um den Eisprung war Intimität für mich teilweise gar nicht mehr möglich", erklärt das OnlyFans-Model gegenüber Bild und ergänzt: "Beim Geschlechtsverkehr hatte ich starke Schmerzen am Muttermund. Hinzu kamen die extremen Blutungen. Irgendwann dachte ich nur noch: 'Das kann doch nicht normal sein.'"

Den entscheidenden Auslöser für diese Entscheidung lieferte ein Erlebnis im Disneyland Paris. Während eines Besuchs bekam sie ihre Periode – und die Beschwerden wurden so stark, dass sie den Tag kaum genießen konnte. "Ich bin von der Toilette runter und direkt wieder ausgelaufen", erinnert sie sich. Am Abend sei sie so blass und geschwächt gewesen, dass sie sogar darüber nachgedacht habe, ins Krankenhaus zu fahren. Für Anne war dieser Moment der Wendepunkt: "Ich kann und möchte nicht mehr damit leben", erklärt die dreifache Mutter.

Ihren Plan hat sie bereits gefasst: Zunächst möchte sie für ein Jahr die Pille nehmen, anschließend soll die Gebärmutter entfernt werden – voraussichtlich im Herbst oder Winter. Vor dem Eingriff möchte sie noch einen Arzt oder eine Ärztin finden, bei dem oder der sie sich gut aufgehoben fühlt. Angst vor der Operation habe sie kaum. "Ich freue mich ehrlich gesagt darauf. Ich glaube, dass es mir danach einfach besser geht", sagt Anne. Ihre größte Sorge sei lediglich, dass es zu Komplikationen kommt oder die Schmerzen trotz des Eingriffs bleiben.

Weitere Kinder möchte die 34-Jährige nicht mehr. Ihre drei Kinder stammen aus verschiedenen Beziehungen: Tochter Miley lebt mit ihr auf Mallorca, die beiden jüngeren Kinder wachsen in Deutschland bei ihren Vätern auf. Bekannt wurde Anne durch die RTLZWEI-Serie Berlin - Tag & Nacht. Heute verdient sie ihr Geld unter anderem mit Plattformen wie OnlyFans – ein Thema, das zuletzt erneut für Schlagzeilen sorgte. Ihr Ex-Partner Henning Merten (36) schaltete das Jugendamt ein, nachdem Anne in seinem Heimatdorf XXL-Plakate mit einem QR-Code zu ihrem OnlyFans-Profil hatte aufstellen lassen.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Kindern und Hunden