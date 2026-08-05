Dating-Apps – ja oder nein? Anne Wünsche im Zwiespalt

Anne Wünsche (34) ist derzeit Single, tut sich aber offenbar schwer damit, das auch zu bleiben. Die Influencerin und dreifache Mutter spricht in einer Promiflash vorliegenden Pressemitteilung offen darüber, wie unentschlossen sie beim Thema Dating ist. Ihr Verhältnis zur App Tinder bringt das gut auf den Punkt: "Ich habe Tinder vor ein paar Wochen gelöscht und vor zwei Tagen zum sechsten Mal wieder heruntergeladen", gibt sie zu. Grundsätzlich brauche sie keinen Mann an ihrer Seite, sagt sie – aber manchmal sehne sie sich eben doch nach Zweisamkeit. Einen Partner erzwingen wolle sie dabei nicht: "Ich achte wirklich sehr auf alles. Ich glaube, es ist schwierig, mich zu daten, weil ich auf zu viele Signale achte und mich sofort distanziere, sobald ich merke, dass er mir nicht guttun könnte."

Beim Thema Typ verrät Anne, dass sie tendenziell jüngere Männer bevorzuge – allerdings mit Einschränkungen. Sie denke dabei an Männer zwischen 30 und 33, maximal 35 Jahren. Gleichzeitig betont sie, dass das keine feste Regel sei: "Vielleicht spricht mich morgen ein 40-Jähriger an und ich verliebe mich Hals über Kopf in ihn. Das weiß man nie." Viel wichtiger als das Alter sei ihr ohnehin der Charakter – Humor und emotionale Reife stehen auf ihrer Liste ganz oben. Letzteres war es auch, woran ihr kürzliches Date scheiterte. Kennengelernt hatte sie den Mann am Ballermann auf Mallorca, wo sie ihn gleich beim ersten Treffen beim Feiern beobachtet hatte, um zu sehen, wie er sich betrunken verhält. "Das Date war eigentlich total witzig und schön", erinnert sie sich. Bei weiteren Treffen habe sie dann aber gemerkt, dass er emotional zu unreif war und damit nicht in ihr Leben gepasst hätte.

Anne ist nicht nur im Liebesleben umtriebig, sondern auch beruflich. Zuletzt hatte der Realitystar für Aufsehen gesorgt, als sie Großflächenplakate mit ihrem Gesicht und einem QR-Code zu ihren Erotikplattformen in der Nähe des Wohnorts ihres Ex-Freundes Henning Merten (36) buchte. Die Aktion entwickelte sich zu einem echten Erfolg: Der Code wurde tausendfach gescannt, und auf Instagram erzielte die Unternehmerin innerhalb kurzer Zeit Millionen Aufrufe. Ihr Ex Henning fand die Werbeaktion alles andere als lustig und informierte das Jugendamt.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / klartext_marc KlarText Marc mit Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

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