Anne Wünsche in Sorge: Nutzt Henning ihre Tochter nur aus?

Anne Wünsche (34) teilt erneut intime Einblicke in ihre zerrissene Mutterseele: Seit ihrem Umzug nach Mallorca trennen sie und ihre mittlere Tochter Juna Welten, denn die Kleine lebt bei Papa Henning Merten (36) im fernen Berlin. Doch nun kommt zum Trennungsschmerz noch ein weiteres Gefühl hinzu: Ärger. In einer emotionalen Instagram-Story prangert die junge Mutter offen an, wie sehr das kleine Mädchen auf dem Account ihres Ex-Partners angeblich zur Schau gestellt wird. Auch wenn Henning das Gesicht ihrer Tochter nicht zeige, blute Annes Herz jedes Mal, wenn Juna in den Clips auftauche. Dass die dreifache Mama ihre älteste Tochter Miley unterdessen selbst regelmäßig in ihren Posts zeigt, verleiht der Debatte eine ganz besonders pikante Note, die in Annes Community bereits ausgiebig diskutiert wird.

Den Stein ins Rollen brachte offenbar die Nachricht einer besorgten Followerin, die Anne darauf aufmerksam machte, wie intensiv Henning und seine Ehefrau Denise das Kind vor die Kamera ziehen würden. In ihrer ausführlichen Stellungnahme schildert die Influencerin, dass es im Vorfeld klare Gespräche mit Henning gegeben habe. So bat sie ihn eindringlich darum, Juna nach dem Umzug nicht für Social Media "auszunutzen" und die gemeinsame Tochter stattdessen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre größte Sorge: Die Auftritte des Mädchens könnten gezielt für zusätzliche Reichweite und Klicks instrumentalisiert werden. Henning soll diese Bitte jedoch mit der Begründung zurückgewiesen haben, sie greife damit unzulässig in sein Privatleben ein. Besonders bitter stößt der dreifachen Mutter zudem eine frühere Gerichtsentscheidung auf. Damals wurde juristisch festgehalten, Henning sei kein Influencer, weshalb das Leben bei ihm als vorteilhafter eingestuft wurde – eine Einschätzung, die Anne bis heute emotional schwer belastet.

Die verhärteten Fronten zwischen Anne und Henning überschatten das Familienleben nicht erst seit gestern. Schon vor der räumlichen Trennung von Mutter und Tochter war das Verhältnis zwischen der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und dem Musiker extrem angespannt – ein Dauerkonflikt, der regelmäßig im Netz ausgetragen wurde. Dennoch betonte Anne stets, dass das Glück ihrer Kinder für sie immer an erster Stelle stehe und Juna damals selbst den Wunsch geäußert habe, vorerst zu ihrem Vater in die Nähe von Berlin zu ziehen.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025