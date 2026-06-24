Panne: Ministerium überweist zu viel Geld an König Frederik

Im dänischen Königshaus ist eine Finanzpanne bekannt geworden: König Frederik X. (58) und Königin Margrethe (86) haben im vergangenen Jahr versehentlich zu hohe staatliche Zahlungen erhalten. Wie das Nachrichtenportal dr.dk berichtet, soll es um insgesamt rund 300.000 dänische Kronen gehen, also umgerechnet etwa 40.000 Euro. Der Fehler betrifft damit ausgerechnet den amtierenden König und die frühere Regentin. Inzwischen hat die Regierung den Irrtum eingeräumt und angekündigt, dass das zu viel überwiesene Geld noch im laufenden Finanzjahr an den Staat zurückfließen soll.

Hintergrund der falschen Auszahlung ist laut dr.dk eine verspätete Anpassung nach dem Thronwechsel im Jahr 2024. Ab 2025 hätte eigentlich ein geänderter Index gelten sollen, der sich an der Lohnentwicklung von Staatsbediensteten orientiert und halbjährlich angepasst wird. Doch das zuständige Staatsministerium setzte die Änderung erst ab April 2026 um – zu spät für die korrekten Auszahlungen an Frederik und Margrethe im vergangenen Jahr, berichtet dr.dk. In einem Schreiben an den Finanzausschuss des Parlaments sprach Premierministerin Mette Frederiksen laut dem Portal von einem "bedauerlichen Fehler". Nach Angaben des Ministeriums sind das Finanzministerium, das Königshaus und auch der Rechnungshof bereits über den Vorgang informiert worden. Andere Familienmitglieder wie Prinz Joachim (57) oder Gräfin Alexandra sollen von diesem Rechenfehler nicht betroffen sein.

Für Frederik ist es nicht die erste große Veränderung seit seinem Amtsantritt als König. Nachdem seine Mutter Margrethe im Januar 2024 nach mehr als 50 Jahren auf dem dänischen Thron überraschend abdankte, übernahm er die Krone. Als Grund für ihren Rückzug nannte die damalige Königin unter anderem eine Rückenoperation im Jahr 2023, die sie dazu gebracht habe, über die Zukunft und eine Übergabe des Throns nachzudenken. Margrethe bleibt dennoch eine feste Größe im Leben der Familie. Beide Royals zeigen sich seit dem Thronwechsel immer wieder gemeinsam bei offiziellen Terminen, etwa bei Reisen innerhalb Dänemarks oder Empfängen im Schloss.

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Getty Images Die dänischen Royals: Prinzessin Isabella, Königin Margrethe, König Frederik und Königin Mary

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Getty Images Königin Margrethe und König Frederik im Januar 2024

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Getty Images Köngin Margrethe mit ihrer Familie an ihrem Geburtstag 2018

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