Kronprinz Christian (20) vertritt König Frederik als Regent

Vom Festivalgelände direkt auf den Regentensessel: Kronprinz Christian (20) übernimmt während des Sommerurlaubs seiner Eltern, König Frederik X. (58) und Königin Mary (54), offiziell die Amtsgeschäfte in Dänemark. Laut dem offiziellen Kalender des Königshauses vertritt er die beiden bis einschließlich nächsten Samstag als Regent, wie die dänische Boulevardzeitung Ekstra Bladet berichtet. Noch kurz zuvor war der Thronfolger auf dem nordsjälländischen Musikfestival Musik i Lejet zu sehen – mit einem Becher in der Hand und sichtlich guter Laune.

Auf dem Festival ließ es der dänische Kronprinz ordentlich krachen. Der Zeitung zufolge tanzte Christian ausgelassen und amüsierte sich prächtig. Auch sein jüngerer Bruder Prinz Vincent (15) war am Donnerstagabend auf dem Festivalgelände anzutreffen. Der 15-Jährige tauchte mit einem Lächeln im Gesicht und Freunden an seiner Seite vor der Hauptbühne auf – gerade als die Band Gnags wenige Meter entfernt spielte. Kurz hielt er für Fotos der anwesenden Presse an, dann verschwand er wieder in der Menschenmenge.

Vincent wurde am 8. Januar 2011 geboren. Gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Prinzessin Josephine (15) bildet er das jüngste Geschwisterpaar der dänischen Königsfamilie. Sein älterer Bruder Christian ist als Kronprinz der erste Anwärter auf den dänischen Thron. Dass Christian den König bei Abwesenheit als Regent vertritt, ist laut dem Königshaus eine gängige Regelung – und offenbar hält ihn auch ein ausgelassener Festivalabend nicht davon ab, diese Aufgabe zu übernehmen.

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Getty Images König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Sommerferien-Auftakt in Gråsten, Juli 2026

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Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

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Getty Images Prinzessin Josephine, Prinz Vincent, Königin Mary, König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Familienfoto in Gråsten, Juli 2026