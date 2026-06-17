Prinz Henrik: Er war Königin Margrethes ganz große Liebe

Prinz Henrik (†83) und Königin Margrethe von Dänemark (86) waren über Jahrzehnte ein Paar, doch der Anfang ihrer großen Liebe spielte sich fast wie ein kleines Doppelleben ab. Kennengelernt hatten sich die damalige Thronfolgerin und der gebürtige Franzose bereits 1965 während ihrer Studienzeit in London bei einer Dinner-Party. Dort funkte es offenbar sofort. In der Doku "Et liv som dronning", die TV 2 einst zum Thronjubiläum der Monarchin zeigte, erinnerte sich Margrethe an diesen besonderen Moment mit den Worten: "Es ist passiert, als wir getanzt haben. Man kann nichts dagegen tun." Öffentlich wurde ihre Beziehung damals aber noch nicht gemacht. Erst im Oktober 1966 gab der dänische Palast die Verlobung bekannt.

Bis dahin hielten Margrethe und Henrik ihre Liebe weitgehend geheim. Vor allem seine Besuche in Dänemark liefen im Verborgenen ab. Wie aus der TV-Doku hervorgeht, fand Henrik sogar Unterschlupf bei einer Freundin der heutigen Altkönigin. Diese schilderte die Situation lachend so: "Es war wirklich aufregend und wir sind mit ihm herumgeschlichen und haben ihn ins Haus geschmuggelt. In einem Reihenhaus sucht niemand nach einem zukünftigen Prinzgemahl." Am 10. Juni 1967 trat das Paar schließlich vor den Traualtar. Aus Henri de Laborde de Monpezat wurde Henrik von Dänemark. Gemeinsam bekamen sie ihre Söhne Frederik und Joachim.

Henrik blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2018 Margrethes engster Begleiter. Insgesamt waren die beiden 50 Jahre verheiratet. Im Januar 2024 dankte Margrethe nach 52 Jahren auf dem dänischen Thron ab und überließ ihrem Sohn Frederik die Krone. Ihren Ruhestand verbringt die frühere Regentin als Witwe heute mit viel Zeit für persönliche Leidenschaften und ihre Familie.

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Getty Images Prinz Henrik und Königin Margrethe im Juni 2007

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Keystone/Hulton Archive/Getty Images Königin Margrethe von Dänemark und Prinz Henrik 1973

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Königin Margrethe von Dänemark und ihr Mann Prinz Henrik