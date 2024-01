Frederik sitzt auf dem Thron: Dänemark hat einen neuen König

Das ging schnell! In ihrer Neujahrsansprache hatte Königin Margrethe von Dänemark (83) bekannt gegeben, dass sie nach 52 Jahren als dänische Regentin abdanken wird. Heute ist es so weit: Ihr ältester Sohn Prinz Frederik (55) übernimmt das Amt. Vor einer Stunde erreichten die Royals Schloss Christiansborg in Kopenhagen – und nur wenigen Minuten später ist es auch schon vollbracht: Jetzt ist Frederik der neue König von Dänemark!

Um 14 Uhr nahmen das Kronprinzenpaar, ihr älteste Sohn Prinz Christian (18) und Margrethe zusammen mit dem Staatsrat zu einer Sitzung Platz. Dort unterzeichnete sie ihre Abdankungserklärung. Mit der historischen Unterschrift ist es besiegelt: Frederik ist der neue dänische Herrscher! Seine Frau Prinzessin Mary (51) ist Königin, Christian nimmt den Platz seines Vaters als Thronfolger ein.

Nach der Unterschrift verließ Margarethe, die mit einer Kutsche angereist war, die Location in einer Staatskarosserie. Zuvor verneigte sich Frederik ehrfürchtig vor seiner Mutter. In wenigen Minuten wird das neue Königspaar im Schloss einen Staatsempfang für geladenen Gäste geben. Die abgedankte Königin ist nicht dabei: Sie ist zurück auf Schloss Amalienborg.

Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary und Prinz Frederik bei dem Neujahrsempfang von Königin Margarethe II.

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe bei der Staatsratsitzung

Anzeige

Getty Images Ex-Königin Margrethe von Dänemark nach der Krönung ihres Sohnes 2024

Anzeige

Was denkt ihr über Prinz Frederik als neuen König von Dänemark? Sehr gut! Er wird das toll machen. Ich werde Margrethe vermissen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de