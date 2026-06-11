Tapfer: Königin Margrethe zeigt sich erstmals nach ihrer OP

Zwei Wochen nach einer geheimen Operation hat sich Königin Margrethe in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Auf Schloss Fredensborg verlieh die dänische Altkönigin am Vormittag des 11. Juni den "Prins Henrik Prisen" – und das trotz allem mit strahlendem Lächeln. Mit einer Gehhilfe betrat die 86-Jährige den Saal, um den nach ihrem verstorbenen Mann benannten Preis zu überreichen. Diesjährige Preisträgerin ist die dänische Dichterin und Schriftstellerin Pia Tafdrup.

Dass Margrethe überhaupt operiert worden war, hatte ihre Schwiegertochter Königin Mary (54) am 25. Mai beim "Royal Run" eher unabsichtlich verraten. "Sie wird es nicht mögen, dass ich das sage", gestand Mary damals. Der Eingriff war demnach nach einem früheren Sturz notwendig geworden. Das Nachrichtenportal SeogHør.dk berichtete, dass es sich dabei um ein "großes Blutgerinnsel im Hüftbereich" gehandelt habe. Mary betonte, es sei "ein kleinerer Eingriff, der gut und wie geplant verlaufen ist". Ende Mai wurde Margrethe aus dem Rigshospitalet entlassen und kehrte zur Erholung nach Schloss Fredensborg zurück. Während ihrer Genesungszeit sprangen Familienmitglieder für sie ein – so übernahm etwa ihr Enkel Prinz Christian (20) einige ihrer Termine.

Der "Prins Henrik Prisen" wurde 2022 ins Leben gerufen, um die künstlerische Leidenschaft von Prinz Henrik (†83) zu würdigen. Dieser war am 13. Februar 2018 nach einer schweren Lungenentzündung gestorben – am 11. Juni 2026 wäre er 92 Jahre alt geworden. Henrik war nicht nur als Royal bekannt, sondern auch als Dichter und Künstler. Der Preis, der seine Liebe zur Literatur und Kunst ehrt, ist mit etwa 40.000 Euro dotiert.

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Getty Images Königin Margrethe bei der Verleihung des "Prince Henrik Prize" an Pia Tafdrup im Schloss Fredensborg, 11. Juni 2026

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Getty Images Königin Margrethe wird bei der Verleihung des "Prince Henrik Prize" an Pia Tafdrup in Schloss Fredensborg begrüßt, 11. Juni 2026

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Getty Images Königin Margrethe II. winkt auf den Stufen von Schloss Fredensborg, neben ihr Dackel Tilia, anlässlich ihres 86. Geburtstags