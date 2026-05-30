Freunde packen aus: Hat Prinz Christian ein Alkoholproblem?

Trinkt Dänemarks künftiger Thronfolger zu viel? Rund um Prinz Christian (20) von Dänemark machen derzeit Berichte die Runde, die aufhorchen lassen. Vertraute des 20-jährigen Royals sollen Alarm geschlagen haben und behaupten, der Kronprinz greife regelmäßig tief ins Glas. Ein Freund des jungen Adligen packte gegenüber dem Schweizer Boulevardportal Blick aus: "Er geht gern in die Stadt und trinkt viel Bier." Demnach soll Prinz Christian abends gerne mit Kumpels ausgehen und feiern. In seiner dänischen Heimat hat ihm dieses Verhalten offenbar bereits einen wenig schmeichelhaften Spitznamen eingebracht: Viele sollen ihn inzwischen als "Partykönig" bezeichnen.

Offiziell bestätigt sind die Vorwürfe bisher nicht. Weder der Prinz selbst noch das dänische Königshaus haben sich bislang dazu geäußert. Es sind also Schilderungen aus dem Freundeskreis, die das Bild eines jungen Mannes zeichnen, der es in seiner Freizeit gerne etwas ausgelassener angehen lässt. Ob dahinter tatsächlich ein ernstes Problem steckt, bleibt offen.

Prinz Christian ist der älteste Sohn von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) und steht damit nach seinem Vater als Nächstes in der Thronfolge. Erst kürzlich äußerte sich der junge Royal beim diesjährigen Royal Run in Ringkøbing in einem Interview mit dem dänischen Sender TV 2 über seine Zukunft als Regent. Er machte dabei deutlich, dass er sich noch nicht bereit fühlt, den Thron zu besteigen, und betonte: "Es sind noch viele Jahre."

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Getty Images Prinz Christian im Februar 2025

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Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

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Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026