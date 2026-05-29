Königin Margrethe darf endlich das Krankenhaus verlassen

Auf diesen Moment hat das dänische Königshaus gewartet: Königin Margrethe (86) ist wieder zu Hause! Wie der Palast jetzt über die offizielle Webseite kongehuset.dk mitteilt, wurde die frühere Regentin am Freitag, 29. Mai, nach dem Mittagessen aus dem Rigshospitalet in Kopenhagen entlassen. Die Mutter von König Frederik macht sich direkt auf den Weg nach Schloss Fredensborg, wo sie sich in vertrauter Umgebung erholen soll. Laut Mitteilung geht es der Royal gut, dennoch müsse sie es weiterhin ruhig angehen lassen und sich schonen.

In der Erklärung des Hofes heißt es, Margrethe befinde sich auf dem Heimweg, nachdem die Ärzte grünes Licht für ihre Entlassung gegeben haben. Gleichzeitig betont der Palast, dass ihre Teilnahme an offiziellen Auftritten nun Schritt für Schritt geprüft werde. An den bereits angekündigten Terminen habe sich aktuell aber nichts geändert. Besonders im Blick steht der nächste große Programmpunkt: Schon am Samstag, 6. Juni, soll die frühere Monarchin auf der Insel Falster die nach ihr benannte Brücke "Dronning Margrethe IIs Bro" feierlich einweihen. Ob sie dazu persönlich erscheinen kann, wird nach Angaben des Königshauses kurzfristig entschieden.

Die vergangenen Wochen waren für Margrethe gesundheitlich turbulent. Die Royal war bereits am 25. Mai erneut ins Krankenhaus gekommen, nachdem eine Computertomografie ein größeres Blutgerinnsel im Hüftbereich gezeigt hatte – eine Spätfolge eines Sturzes im vergangenen Jahr. Zuvor hatte sie sich im selben Krankenhaus einer Ballondilatation unterzogen und war nach dem Eingriff am 19. Mai vorübergehend entlassen worden. Königin Mary (54) gab gegenüber TV2 vorsichtig Entwarnung: "Ich habe gehört, dass sie nach einem früheren Sturz einen Eingriff hatte. Alles lief gut und wie geplant. Sie ist in den besten Händen."

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Getty Images Königin Margrethe, dänisches Königshaus

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