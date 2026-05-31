Neue Vorwürfe gegen Andrew: Frauen schweigen aus Angst

Neue Sorgen im Fall rund um Andrew Mountbatten-Windsor (66): Mehrere Frauen, die nach eigenen Angaben wichtige Informationen zu seiner Rolle im Epstein-Skandal haben, wollen nicht mit der Polizei im Vereinigten Königreich sprechen. Das machte der US-Anwalt Brad Edwards jetzt im Gespräch mit der BBC öffentlich. Edwards vertritt zahlreiche mutmaßliche Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) und berichtet, dass seine Mandantinnen dem System in Großbritannien misstrauen. Die Frauen fürchten demnach nicht nur Untätigkeit der Behörden, sondern vor allem massiven Druck durch die Medien – und entscheiden sich deshalb gegen Aussagen zu dem Royal, der als jüngerer Bruder von König Charles III. (77) seit Jahren im Fokus steht.

Wie Edwards schildert, seien ursprünglich mehrere Mandantinnen bereit gewesen, mit den zuständigen Ermittlern zu kooperieren. Doch der Umgang der britischen Presse mit einer Frau, die im Zusammenhang mit dem Fall bereits in Erscheinung getreten war, habe die Stimmung komplett gekippt. Die Betroffenen hätten um ihre Privatsphäre und ihre Sicherheit gebangt und sich daraufhin zurückgezogen. Gleichzeitig laufen die offiziellen Untersuchungen weiter: Die Polizei prüft derzeit unter anderem Hinweise, wonach 2010 eine Frau zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll. Neben dem Vorwurf, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben, nehmen die Ermittler deshalb inzwischen auch mögliches sexuelles Fehlverhalten Andrews ins Visier. Der Royal, dem alle offiziellen Aufgaben, Titel und Ehren aberkannt wurden, bestreitet weiterhin jede Form von Fehlverhalten.

Die enge Verbindung zwischen Andrew und Jeffrey Epstein beschäftigt die Öffentlichkeit seit Jahren. Der frühere Prinz pflegte eine Freundschaft zu dem Multimillionär, der über Jahre einen weitverzweigten Missbrauchsring aufgebaut haben soll. Besonders präsent blieb dabei der Fall von Virginia Giuffre (†41): Sie warf Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, auch als sie noch minderjährig gewesen sei. Der Royal wies diese Anschuldigungen zurück, eine Zivilklage in den USA endete in einem millionenschweren Vergleich. Seitdem lebt Andrew weitgehend zurückgezogen.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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