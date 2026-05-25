Urlaub in Sandringham: König Charles meidet Bruder Andrew

Auf dem Sandringham Estate in Norfolk sind König Charles III. (77) und sein Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) dieser Tage gerade einmal einen knappen Kilometer voneinander entfernt – und doch scheint die Distanz zwischen ihnen nicht größer sein zu können. Charles hält sich derzeit auf dem Landgut auf und verbringt Zeit in Wood Farm, dem einstigen Zuhause seines verstorbenen Vaters Prinz Philip (†99). Das Haupthaus Sandringham House ist aktuell für Touristen geöffnet, weshalb der König in dem kleineren Anwesen Quartier bezogen hat. Obwohl Andrew nur wenig entfernt in Marsh Farm residiert – eine Fahrt von etwa 14 Minuten –, ist laut Daily Mail kein Treffen geplant. Charles hat seinen Bruder weder besucht noch zu sich eingeladen.

Die kühle Distanz hängt mit den schwerwiegenden Vorwürfen zusammen, mit denen Andrew derzeit konfrontiert ist. Der Royal wird von der Polizei wegen potenzieller Sexualdelikte untersucht. Zudem prüfen die Ermittler Anschuldigungen, nach denen er in seiner Zeit als britischer Sondergesandter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben haben soll. Der Palast stellt sich klar hinter die Behörden. Schon nach Andrews Festnahme erklärte ein Sprecher laut Daily Mail: "Der König hat durch seine Worte und durch beispiellose Maßnahmen deutlich gemacht, wie tief seine Sorge über die Vorwürfe ist, die im Zusammenhang mit Mr. Mountbatten-Windsors Verhalten weiter ans Licht kommen." Buckingham Palace betont außerdem, man werde die Ermittlungen umfassend unterstützen, falls die Polizei dies wünsche.

Charles hatte Andrew bereits zuvor sämtliche verbliebenen Titel und Privilegien entzogen und seine Ausquartierung aus dem Anwesen Royal Lodge in Windsor veranlasst. Andrew lebte vorübergehend selbst in Wood Farm, während sein neues Domizil in Norfolk für ihn vorbereitet wurde. Zuletzt waren die beiden Brüder im September des vergangenen Jahres gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen – beim Requiem für die verstorbene Herzogin von Kent in London.

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Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025