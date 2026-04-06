Reese Witherspoons geheime Liebe: Beziehung mit Deutschem

Reese Witherspoon (50) hält ihre Romanze mit dem deutschen Finanzexperten Oliver Haarmann streng unter Verschluss. Die Schauspielerin und der 58-jährige Geschäftsmann wurden erstmals im Juli 2024 gemeinsam gesichtet, als sie per Helikopter in New York City landeten und dort ein gemeinsames Abendessen im Restaurant L'Artusi genossen. Im vergangenen Sommer machten die beiden dann mit einem Urlaub in Saint-Tropez von sich reden, wo sie Händchen haltend auf einer Yacht gesehen wurden. Dass Reese auf Diskretion setzt, hat laut Insidern einen guten Grund: "Sie liebt, was sie tut, aber nicht die berühmte Seite der Dinge und möchte ihr Privatleben privat halten", verriet eine Quelle der Daily Mail. "Das ist ein wichtiger Grund, warum sie niemanden Berühmten daten wollte."

Oliver, ein ehemaliger Partner des globalen Investmentriesen KKR, der später Searchlight Capital Partners mitgründete, bringt nicht nur ein geschätztes Vermögen von rund 383 Millionen Euro mit in die Beziehung, sondern auch die gewünschte Distanz zu Hollywood. "Reese brauchte jemanden, der nicht in der Filmindustrie ist", erklärte ein weiterer Insider. "Dass Oliver nicht in der Filmindustrie ist, war ein großer Pluspunkt, weil er ihr niemals die Show stehlen kann, wenn sie bei Hollywood-Events oder Treffen unterwegs sind." Die Schauspielerin wolle ihre Beziehung noch privater halten "als ihre Freundin Jennifer Aniston", wie eine dritte Quelle betonte. Heiratspläne stehen nicht zur Debatte: "Sie sind Erwachsene, die sich einander verpflichtet haben. Sie brauchen kein Stück Papier, um ihre Verbindung zu zeigen", so die Quelle.

Reese lernte Oliver nach ihrer Scheidung von Talentagent Jim Toth (55) im Jahr 2023 kennen, mit dem sie Sohn Tennessee hat. Zuvor war die Schauspielerin bereits einmal verheiratet gewesen – mit Kollege Ryan Phillippe (51), mit dem sie die beiden älteren Kinder Ava und Deacon hat. Die Ehe endete 2006 nach sieben Jahren. Seit ihrer zweiten Scheidung scheint Reese ein neues Kapitel aufzuschlagen: Sie reist häufiger nach New York, wo sowohl Oliver als auch Sohn Deacon leben. "Reese ist definitiv eine veränderte Frau", berichtete ein Insider der Daily Mail. "Sie wollte früher einfach nur dieses schöne, friedliche Leben in Nashville, aber jetzt ist alles anders, und das Gerücht in der Stadt ist, dass sie eine Wohnung in New York City haben möchte." Die Schauspielerin genieße vor allem gemütliche Abende zu Hause mit ihrem Partner und schätze die ruhigen Momente, die sie mit Oliver verbringen kann.

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York

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Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show"

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Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon im März 2006