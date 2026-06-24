"So viel Liebe": Ross Antony schwärmt von seinem Mann

Zum Vatertag in den USA und Großbritannien hat Ross Antony (51) seinem Ehemann Paul Reeves (52) eine emotionale Liebeserklärung gewidmet. Der Sänger, der in der aktuellen Staffel von Let's Dance übers Parkett wirbelte, teilte mehrere gemeinsame Pärchenfotos auf Instagram und richtete öffentlich herzliche Worte an Paul. "Lieber Paul, zum Vatertag möchte ich dir von Herzen Danke sagen", schrieb Ross in dem Beitrag. "Du bist nicht nur ein wundervoller Ehemann, sondern auch ein außergewöhnlicher Vater." Eine so offene Geste in Bezug auf ihre Vaterschaft ist für die beiden eher ungewöhnlich, denn über ihre Kinder sprechen sie nur selten in der Öffentlichkeit.

In dem Post beschreibt Ross genauer, was seinen Mann als Vater auszeichnet: Paul schenke den Kindern Liebe, Geborgenheit, Geduld und viele schöne Momente. "Du bist immer für sie da, hörst ihnen zu, unterstützt sie und zeigst ihnen mit deinem großen Herzen, was Familie wirklich bedeutet. Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, einen Vater wie dich zu haben." Außerdem nennt der Sänger seinen Ehemann ein Vorbild, "zu dem sie aufschauen können", und betont, wie dankbar er für das gemeinsame Leben sei: "Unsere Kinder haben einen wunderbaren Vater, und ich habe das Glück, den Mann an meiner Seite zu haben, der unsere Familie mit so viel Liebe zusammenhält."

Ross und Paul sind seit mehr als 20 Jahren ein Paar. Im Jahr 2006 gingen sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein, 2017 heirateten sie erneut – nach der Einführung der Ehe für alle. "Für mich haben wir uns natürlich schon vor 11 Jahren offiziell das Ja-Wort gegeben... aber unsere Liebe wollten wir trotzdem nun auch 'offiziell' in die Ehe umwandeln... Sooo ein tolles Gefühl!", schrieb Ross damals auf Instagram. Das Paar lebt gemeinsam in Siegburg und hat zwei Kinder adoptiert. Die Identität ihrer Kinder halten die beiden konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber RTL schwärmte Ross einmal von der Verlässlichkeit seines Mannes: "Er hat mir nie dieses Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss oder dass er irgendwas hinter meinem Rücken macht."

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Ross Antony und Ehemann Paul Reeves

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RTL / Jörn Strojny Ross Antony bei "Let's Dance"

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Getty Images Paul Reeves und Ross Antony, 2013