Von 112 auf 83 Kilo: Ross Antony verrät sein Abnehmgeheimnis

Ross Antony (52) hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine beeindruckende Verwandlung hingelegt. Der Entertainer wiegt heute rund 83 Kilogramm – das sind knapp 30 Kilogramm weniger als sein einstiges Gewicht von 112 Kilogramm. Gegenüber Die neue Frau sprach Ross über seinen Weg und sein persönliches Highlight der Abnehmreise: "Das Schönste ist, dass ich mich das erste Mal seit Monaten wieder im Spiegel angucken kann." Eine Aussage, die zeigt, wie viel ihm die Veränderung bedeutet.

Sein Rezept klingt dabei ebenso simpel wie wirkungsvoll. Ross und sein Mann Paul Reeves haben schlicht ihre Portionen halbiert und verzichten auf Nachschlag. "Wir haben nicht aufgehört, Dinge zu essen, die wir mögen. Wir haben einfach nur die Portionen halbiert und keinen Nachschlag geholt", erklärt der Sänger. Dazu kommt jede Menge Bewegung: Die beiden spielen Badminton, Golf und Tennis und gehen dreimal täglich mit ihren Hunden Gassi. Auch seine Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance, bei der er gemeinsam mit Profitänzerin Mariia Maksina (28) trainierte, zahlte sich auf der Waage aus. "Ich habe schon sechs Kilo weggetanzt", erklärte Ross während seiner Zeit in der Sendung stolz.

Dass Ross und sein Mann Paul ein echtes Team sind, zeigt sich aber nicht nur beim Abnehmen. Erst vor wenigen Wochen schwärmte das TV-Gesicht ganz öffentlich von seinem Mann. Zum Vatertag in den USA und Großbritannien widmete er Paul auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung. "Lieber Paul, zum Vatertag möchte ich dir von Herzen Danke sagen", schrieb er. Und er betonte: "Du bist nicht nur ein wundervoller Ehemann, sondern auch ein außergewöhnlicher Vater." So offen sprechen die beiden sonst kaum über ihre Familie. Umso mehr ging der Post vielen ans Herz. Ross lobte, dass Paul den Kindern "Liebe, Geborgenheit, Geduld und viele schöne Momente" schenke, und schrieb: "Du bist immer für sie da, hörst ihnen zu, unterstützt sie."

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Instagram / rossantonycom Ross Antony, Juni 2026

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Getty Images Ross Antony, Mai 2026

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Instagram / rossantonycom Ross Antony und Paul Reeves, Juli 2026