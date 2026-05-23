Exit vorm "Let's Dance"-Finale: So steht Ross Antony dazu

Ross Antony (51) muss kurz vor dem großen Showdown die Let's Dance-Bühne räumen: Der Sänger ist am Freitagabend ausgeschieden und belegt somit den vierten Platz. Trotz starker Auftritte – er und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) zeigten im Halbfinale zwei Einzeltänze sowie einen "Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0" und ernteten dafür gute Jurybewertungen – reichte die Kombination aus Punkten und Zuschaueranrufen am Ende nicht für den Einzug ins Finale. Im RTL-Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) zeigte sich Ross sichtlich bewegt und blickte auf die gemeinsame Zeit mit Mariia zurück: "Wir haben wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt. Wir haben es jede Sekunde genossen. Die anderen drei haben auch wahnsinnig viel gegeben und haben es auch verdient."

Ein kleiner Trost bleibt ihm dennoch: Im Finale dürfen alle Tanzpaare der aktuellen Staffel noch einmal gemeinsam auf das Parkett und ihren jeweiligen Lieblingstanz präsentieren. "Ich freue mich aufs Finale. Wie gesagt, die anderen drei werden auf jeden Fall eine wunderschöne Show hinlegen. Und wir haben eine ganz tolle Reise gehabt", so Ross. Besonders am Herzen liegt ihm dabei der Abgang seiner Tanzpartnerin: "Ich bin sehr traurig für Mariia, sie hat es auch verdient." Weiter verriet er: "Ich habe eine ganz tolle Freundin kennengelernt, wir haben so viel zusammen erlebt. Wir haben beide gedacht, also ich, dass wir es nicht so weit schaffen werden. Und dass wir ins Halbfinale gekommen sind – wir sind so stolz drauf."

Im Halbfinale hatte sich gezeigt, wie eng das Rennen in dieser Staffel ist: Während Anna-Carina Woitschack (33) mit ihrem Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) bei den Jurypunkten die Nase leicht vorn hatte und Milano (27) mit Tanzpartnerin Marta Arndt (36) nur knapp dahinterlag, teilten sich Ross mit Mariia und Joel mit Malika Dzumaev (35) den dritten Rang. Für Ross, der sich in den vergangenen Wochen zum ehrgeizigen Tanzschüler entwickelt und auf dem Parkett viele persönliche Seiten gezeigt hat, bleibt die Erinnerung an intensive Trainingsstunden, neue Freundschaften und das Gefühl, gemeinsam mit Mariia über sich hinausgewachsen zu sein. Den Titel "Dancing Star 2026" können nun Milano, Joel und Anna-Carina unter sich ausmachen.

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RTL / Jörn Strojny Ross Antony bei "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2026

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