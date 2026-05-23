Ross Antonys "Let's Dance"-Aus: So emotional reagieren Fans

Kurz vor dem großen Finale ist der Traum vom Let's Dance-Sieg für Ross Antony (51) geplatzt: Der Sänger und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) mussten die RTL-Show am Freitagabend überraschend verlassen und landeten auf Platz vier. Damit verpasste Ross den Einzug ins Finale – obwohl er in den vergangenen Wochen mit seinen Auftritten zahlreiche Zuschauer begeistert hatte. Besonders in den sozialen Netzwerken fiel die Reaktion deutlich aus: Unter einem Instagram-Post der Sendung machten viele Fans ihrem Ärger und ihrer Enttäuschung unmittelbar Luft.

Viele Nutzer lobten vor allem die Entwicklung des Entertainers in den vergangenen Wochen. Ein Fan schrieb: "Ich werde die beiden so vermissen! Ich bin so traurig, dass sie nicht ins Finale kommen, weil sie einfach so sympathisch sind und so eine tolle Entwicklung gemacht haben, aber sie können so stolz sein auf alles, was sie erreicht haben! Ross und Mariia, ihr wart so toll." Andere schließen sich an und betonen, wie sehr das Tanzpaar sie Freitag für Freitag vor den Bildschirmen begeistert hat.

In vielen Kommentaren fällt immer wieder dieselbe Formulierung: Für ihre Anhänger sind Ross und seine Tanzpartnerin die "Gewinner der Herzen". Ein User schreibt liebevoll: "Mein lieber Rossy, du und Mariia, ihr seid die Gewinner der Herzen!" Andere sind überzeugt, dass das Duo unbedingt ins Finale gehört hätte. Mehrere Zuschauer bedanken sich ausdrücklich für die emotionale Reise, die Ross und Mariia ihnen mit ihren Auftritten beschert haben: Sie schwärmen von den gefühlvollen Choreografien, loben den gemeisterten Improdance und feiern das Team für Mut und Leidenschaft auf dem Parkett.

Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) zeigte sich Ross nach dem Aus sichtlich bewegt. "Wir haben wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt. Wir haben es jede Sekunde genossen", betonte er. Gleichzeitig machte der Entertainer deutlich, dass für ihn auch Fairness dazugehört: "Die anderen drei haben auch wahnsinnig viel gegeben und haben es auch verdient." Ganz vorbei ist sein "Let's Dance"-Abenteuer jedoch noch nicht: Gemeinsam mit Mariia wird der 51-Jährige im großen Finale noch einmal aufs Parkett zurückkehren und seinen Lieblingstanz präsentieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina, "Let's Dance"-Tanzduo 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony, "Let's Dance"-Improtanz