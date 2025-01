Das ist Ross Antonys Geheimnis für seine glückliche Ehe

Ross Antony (50), der durch seine Karriere als Sänger und TV-Star bekannt wurde, hat in einem Interview mit RTL Einblicke in seine Ehe mit dem Opernsänger Paul Reeves (50) gegeben. Die beiden sind seit 2006 verheiratet und haben zwei Kinder adoptiert. Besonders gerührt zeigte sich Ross von der Unterstützung seines Mannes: "Er hat mir nie dieses Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss oder dass er irgendwas hinter meinem Rücken macht." Zugleich bewahrte sich der Schlagersänger seinen Humor und scherzte, er habe gewusst, dass Paul der Richtige sei, "als kein anderer kam".

Das Ehepaar ist seit mehr als 20 Jahren zusammen und Ross verriet das Geheimnis hinter seiner glücklichen Beziehung. Paul sagt ihm jeden Tag: "Ich liebe dich." Doch nicht nur im Alltag, auch bei Herausforderungen stehen sich die beiden zur Seite. Gemeinsam halfen sie sich jüngst dabei, die Kilos loszuwerden, die sie während der Corona-Zeit zulegten. "Wir haben uns gegenseitig motiviert, wenn einer einen schwachen Moment hatte", erklärte Ross dazu.

Kennengelernt hat sich das Paar in der Schauspiel- und Musikszene, bevor Ross mit seiner Band "Bro’Sis" den Durchbruch feierte und später als Schlagerstar Karriere machte. Paul hingegen hat sich als Opernsänger etabliert und hält sich eher aus der Öffentlichkeit zurück. Privat ergänzen sich die beiden jedoch perfekt. Ross beschreibt Paul oft als Ruhepol in seinem turbulenten Leben. Trotz seines beruflichen Erfolgs bleibt für Ross die Familie das Wichtigste, was er in Interviews immer wieder betont. Trotzdem verriet Ross in dem Interview auch, welche Promis er "heiß" findet.

Instagram / rossantonycom Ross Antony und Paul Reeves im März 2023

Florian Ebener/Getty Images Paul Reeves and Ross Antony bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

