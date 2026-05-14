Vatertagsgefühle: Deutsche Stars rühren mit Herzbotschaften

Zum Vatertag haben zahlreiche deutsche Promis ihre sozialen Medien genutzt, um mit persönlichen Worten und privaten Einblicken ihren Vätern, Partnern oder verstorbenen Familienmitgliedern zu gedenken. Besonders bewegt zeigte sich dabei Gloria-Sophie Burkandt (27), die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59). Die Influencerin teilte auf Instagram eine Reihe von Kinderfotos sowie aktuellere Aufnahmen mit ihrem Vater. Dazu richtete sie emotionale Worte an ihn: "Danke für die Opfer, die du bringst, für die Lektionen, die du mir beibringst, und dafür, dass du in jedem Lebensabschnitt immer für mich da bist."

Auch andere Stars nutzten den Tag für Liebeserklärungen an die Männer in ihrem Leben. Anna-Maria Ferchichi (44) feierte den Vatertag gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (47) beim Reitturnier ihrer Töchter Laila und Aaliyah, die dabei erste Plätze belegten: "Wir könnten nicht glücklicher sein", schrieb sie dazu. Jana Ina Zarrella (49) widmete ihrem Mann Giovanni Zarrella (48) gleich mehrere Familienfotos und erklärte öffentlich: "Was für ein Glück, dass meine Kinder den besten der Welt erwischt haben." An Giovanni selbst richtete sie die Worte: "Schatz, ich liebe dich über alles. Danke für alles, was du für uns tust. Du bist unser Superheld." Ross Antony (51) postete gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Reeves (51) ein Selfie und bezeichnete sich und seinen Partner als die "besten Daddys ever". Sänger Pietro Lombardi (33) sprach in einer Story zunächst über seinen eigenen Vater, kritisierte aber auch alle Männer, die vor elterlicher Verantwortung davonlaufen würden. Über seine drei Söhne schrieb er: "Ihr habt mir gezeigt, was echte Liebe ist."

Für Alessia Herren (24) war der Vatertag dagegen ein besonders bewegender. Die Realitydarstellerin erinnerte mit einem Schwarz-Weiß-Foto an ihren Vater Willi Herren (†45), der im April 2021 im Alter von 45 Jahren verstorben war. "Alles Gute zum Vatertag, mein Vater im Himmel ... mein hellster Stern in der Dunkelheit und unser schönster Schutzengel", schrieb sie unter das Bild. Moderatorin Cathy Hummels (38) wiederum bedankte sich in ihrer Story bei ihrem Vater mit den Worten: "Meine Eltern bedeuten mir alles und ich bin unendlich dankbar, dass das Schicksal diese beiden Menschen dazu bestimmt hat."

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Imago Bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2025: Markus Söder mit Tochter Gloria-Sophie Burkandt

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Leano

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren an Willi Herrens Grab