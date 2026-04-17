Schockmoment: Ross Antony bekommt bei "Let's Dance" Schlag

In der sechsten Let's Dance-Liveshow kommt es zu einem blutigen Zwischenfall. Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) waren gerade zu ihrer Rumba zu "Human Nature" von Michael Jackson (†50) auf dem Parkett angekommen, als sie plötzlich nach einer Drehung böse zusammenstießen. Mariia haut dem Briten versehentlich ihren Ellenbogen auf die Braue – es fing direkt an zu bluten. Dem Tanz tat das jedoch keinen Abbruch: Die zwei tanzten weiter, bis die Choreo vorbei war.

Als sie dann durch sind, tupft Mariia Ross' Gesicht behutsam mit einem Taschentuch ab. Ross erklärt, dass er kurzzeitig Angst hatte, ohnmächtig zu werden, doch dem war zum Glück nicht so. Seine Tanzpartnerin versicherte ihm, dass alles gut sei und entschuldigte sich anschließend unzählige Male. Glücklicherweise konnten beide darüber lachen, Ross nimmt es ihr keineswegs übel. Im Nachhinein "freute" er sich sogar ein wenig, dass er eine "Let's Dance"-Narbe als Erinnerung behalten wird.

Abgesehen davon sorgte das Tanzpaar auch mit der gelungenen Choreo für Aufsehen. Nachdem das blutige Malheur von der Jury analysiert wurde, gaben sie ihre Wertung bekannt: Sowohl Joachim Llambi (61) als auch Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58) bewerteten die Rumba von Ross und Mariia zu "Human Nature" mit acht Punkten. Mit insgesamt 24 Punkten haben sie sich im Vergleich zur vergangenen Woche gesteigert.

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RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance", sechste Liveshow

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

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Getty Images Ross Antony und Mariia Maksina bei der 4. Liveshow von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln