Nach Nadjas "Let's Dance"-Aus: Ross Antony weint bitterlich

Es war ein Abend voller Emotionen bei "Let's Dance" – und der endete für Ross Antony (51) mit Tränen. Kurz nach der achten Show brach der Sänger vor laufender Kamera in Weinen aus, weil seine Mitstreiterin Nadja Benaissa (44) die RTL-Tanzshow verlassen musste. Für Ross war das Ausscheiden der Kollegin offenbar kaum zu fassen, obwohl er selbst an dem Abend weiterkam. Gegenüber RTL versuchte er, seine Gefühle in Worte zu fassen: "Das ist total unfair!", sagte er sichtlich bewegt.

Dabei hatte Nadja an jenem Abend wirklich alles gegeben. Ihr Jive mit Profitänzer Massimo Sinató (45) brachte ihr 26 Jurypunkte, und ihr Tango mit ihrem regulären Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) wurde sogar mit der Höchstpunktzahl bewertet. Kein Wunder also, dass auch Ross fassungslos reagierte: "Sie hat es so verdient. Sie war so gut", sagte er. "Sie war auf dem zweiten Platz. Wie kann das sein, dass sie raus ist?" Auch seine eigene Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) zeigte sich geschockt: "Sie war heute die Zweitplatzierte und dann denkt man gar nicht, dass man überhaupt zittern muss." Ross würgte schließlich seine Worte ab, als ihm erneut die Tränen kamen, betonte jedoch, wie stolz Nadja auf sich sein könne. "Ich glaube, die Leute zu Hause werden sie nur positiv in Erinnerung behalten", erklärte er.

In der achten Show traten alle sieben verbliebenen Promis zunächst mit neuen Tanzpartnern an – ein besonderer Twist der Staffel. Einen kleinen Trost gibt es für Ross aber: Beim großen Finale Ende Mai werden alle ausgeschiedenen Kandidaten noch einmal auf die Bühne zurückkehren, sodass das Wiedersehen mit Nadja nicht lange auf sich warten lässt.

Anzeige Anzeige

Ronny Hartmann/Getty Images Ross Antony bei der TV-Show "Die Besten im Frühling"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ross Antony, Mariia Maksina und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026