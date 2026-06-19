Laut Giuliano machte Ariels Freund während TV-Show Schluss

Zwischen Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel (23) kocht der Streit erneut hoch – und das wegen einer scheinbar harmlosen Frage. Der Realitystar wollte von seiner Ex lediglich wissen, was die gemeinsame Tochter gerade gerne isst. Ariel teilte diese Nachricht jedoch in ihrer Instagram-Story und machte sich darin über Giuliano lustig. Der ließ das nicht auf sich sitzen und meldete sich seinerseits wütend auf der Plattform zu Wort. Dabei erhob er eine brisante Behauptung: Ariels angeblicher Freund habe ihr just zwei Tage vor dem Finale der Schweizer Bachelorette-Staffel den Laufpass gegeben – weil er sich in eine andere Frau verliebt hatte.

"Ich habe die Kleine nicht mal zwei Stunden bei mir und schon werden wieder Storys gegen mich gemacht", ärgerte sich Giuliano in seiner Story, die mittlerweile wieder gelöscht wurde. Er wirft Ariel vor, ihn gezielt schlechtzumachen. "Wie dumm muss man sein, dass man eine Story macht, weil ich gefragt habe, was die Kleine gerne isst", so der Influencer weiter. Über die mögliche Motivation seiner Ex spekulierte er dabei offen: "Dieser Mensch hat wirklich so einen Schaden, ich weiß nicht, was aktuell mit ihr los ist. Ich glaube, das Problem ist, dass zwei Tage vor dem 'Bachelorette'-Finale ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hat, weil er sich in eine andere verliebt hat. Kann ich verstehen, dass das hart ist, aber muss man das am Vater der Tochter rauslassen."

Mit dieser Aussage heizt Giuliano erneut Spekulationen an, die Ariel bereits zuvor öffentlich dementiert hatte. Schon vor dem Start der Bachelorette-Staffel war die 23-Jährige mit Gerüchten konfrontiert worden, sie sei während der Show bereits vergeben gewesen. Damals kursierten im Netz vermeintliche Hinweise – Vorwürfe, die Ariel gegenüber Blick klar zurückgewiesen hatte: "Während einige aus meinem Umfeld den Ballermann-Start auf Mallorca feiern, genieße ich eine entspannte Auszeit mit meiner Tochter und meiner Familie. Ich bin weiterhin Single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine große Liebe zu finden." Giuliano und Ariel haben gemeinsam eine Tochter namens Ileyna.

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026