Wegen Statement: Joanna Lamprianidou rechnet mit Henna ab

Die Fronten zwischen den ehemaligen Freundinnen verhärten sich offenbar weiter. In ihrer Instagram-Story reagiert Joanna Lamprianidou nun auf das ausführliche Statement ihrer TV-Kollegin Henna Urrehman. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt sich dabei deutlich irritiert über Hennas Darstellung des Endes ihrer Freundschaft. Besonders stößt ihr auf, dass Henna ihr Statement mit "Warum ich nicht mehr mit Joanna befreundet bin" betitelt habe, darin jedoch zugleich betont habe, die beiden seien nie wirklich befreundet gewesen. "Waren wir jetzt befreundet oder nicht? Weil du hast ja gesagt, wir waren nie befreundet. Aber jetzt machst du zwei Statements gegen mich. Zehn Minuten lang. Danke dafür", so Joanna.

Außerdem kritisiert die AYTO-Bekanntheit, dass Henna in ihrem Statement zahlreiche weitere Namen erwähnt habe, die aus ihrer Sicht nichts mit dem eigentlichen Konflikt zu tun hätten. "Diese Statements sind ja eigentlich für mich. Ich verstehe nicht, warum Ariel erwähnt wird. Tim wird erwähnt. Calvin wird erwähnt. Was hat das mit uns zu tun? Und deine Ex-Situationship wird auch erwähnt. Den Namen hast du aber, glaube ich, nicht genannt – Yasin heißt er, so", stellt sie klar. Auch die AYTO-VIP-Reunion und Ariel (23) thematisiert Joanna. Laut Henna habe sie vom Wiedersehen abgeraten – Joanna widerspricht und sagt, sie habe zum Gespräch geraten: "Wolltest du doch nicht. Ich unterstütze das nicht. Und du wolltest doch selber nicht kommen."

Zudem wirft Joanna ihrer TV-Kollegin Doppelmoral vor. Henna habe einerseits kritisiert, dass sie mit Ariel befreundet sei, sei jedoch selbst mit Personen aus deren Umfeld befreundet – unter anderem mit ihrem Ex-Partner und Vater ihrer Tochter, Giuliano Hediger. "Bist du nicht mit Giuliano befreundet? Weil wenn es dich doch so sehr gestört hat, dass ich mit ihr befreundet bin, warum suchst du dir dann bewusst Kontakte aus, die mit ihr direkt in Verbindung gebracht werden? Die haben ein Kind miteinander. Also, es gibt keinen größeren Kontakt zu Ariel wie Giuliano. [...] Dann solltest du mal vielleicht wirklich bei dir die Fehler suchen", so die Match My Ex-Kandidatin.

Den Hauptkritikpunkt richtet Joanna jedoch gegen den Kuss von Henna mit ihrem Ex-Partner Calvin Steiner. "Dann sagst du, er hat dir erzählt, dass ich schlecht über dich geredet habe. [...] Wenn er so etwas erzählt, kommst du nicht auf die Idee, also ist dein Gehirn nicht so gesund, dass du auf die Idee kommst und mich einfach fragst: 'Hey, das habe ich gerade gehört. Stimmt das?' Nein, kommst du nicht. Weißt du, was du dann lieber machst? Mit ihm rummachen", wettert sie. Zugleich betont Joanna, dass sie nie schlecht über Henna gesprochen habe und sie sehr gemocht habe. Dennoch sei die Freundschaft für sie beendet: "Die Tatsache, dass du das gemacht hast, reicht für mich vollkommen aus. [...] Stell dir mal vor, ich würde jetzt etwas mit Yasin haben. Versteht ihr? Dann würde die Situation auch ganz anders aussehen."

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Instagram / joanna.majolie/ Joanna Lamprianidou, Realitystar

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, August 2025

Auf wessen Seite seid ihr im Streit zwischen Joanna und Henna? Team Joanna – ihre Punkte wirken für mich nachvollziehbar. Team Henna – ihre Darstellung klingt für mich überzeugender. Ergebnis anzeigen