Yeliz Kocs MLFL-Staffel: Ariel und Giuliano wurden abgelehnt

Realitystar Ariel (23) hat jetzt überraschende Details über die Anfänge ihrer TV-Karriere verraten. Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33), in dem sie gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) zu Gast war, enthüllte sie, dass sie und ihr Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger ursprünglich gar nicht bei Love Fool gelandet wären. Tatsächlich war für das Paar nämlich eine Teilnahme bei Make Love, Fake Love geplant – und zwar ausgerechnet in der Staffel, in der Yeliz Koc (32) mitmachte. Doch aus dem Auftritt bei der beliebten Datingshow wurde nichts. Der Grund: fehlende Strafregisterauszüge. "Wir wären eigentlich bei 'Make Love, Fake Love' gewesen. Das war Yeliz' Staffel. Aber es ging nicht, weil wir hatten keine Strafregisterauszüge ready", erklärte Ariel im Podcast.

Sie deutete dabei an, dass damals noch etwas in den Registern stand. "Jetzt ist der leer, weil es werden ja Sachen wieder rausgelöscht", ergänzte sie. Statt der geplanten Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" kam dann aber kurzfristig eine neue Möglichkeit: Ein spontaner Anruf öffnete die Tür zu einer völlig unbekannten neuen Produktion. "Dann sind wir nicht gegangen und haben aber spontan einen Anruf bekommen: 'Es gibt eine neue Show, habt ihr Zeit?' Dann sind wir hin. Wir wussten nicht mal, wie die Show heißt, die wussten es noch nicht mal. Die haben den Namen 'Love Fool' erst im Laufe der Zeit bekanntgegeben", so Ariel.

Inzwischen stehen Ariel ganz neue Türen offen. Vor vier Monaten machte sie selbst publik, dass sie die neue Schweizer Bachelorette ist. In einem Instagram-Clip strahlte sie in die Kamera und sagte: "Ja, es stimmt, ich bin es, eure neue Bachelorette!" Auch in den Kommentaren war die Euphorie riesig, viele Fans gratulierten sofort und wollten wissen, wie sie die Schweizer Ausgabe auch aus Deutschland sehen können. Sogar aus der Reality-Bubble bekam Ariel Rückhalt. Germany Shore-Star Belly feuerte sie im Clip an und sagte: "Oh mein Gott, das passiert wirklich. Du wirst das Ding safe auseinandernehmen."

Anzeige Anzeige

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Anzeige Anzeige

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln

Anzeige Anzeige

_ariel__61 Realitystar Ariel