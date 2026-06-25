Anne Wünsche verrät: Ist sie auf Mallorca sehr einsam?

Auf Mallorca soll sich Anne Wünsche (34) derzeit ein neues Leben aufbauen – doch wirkt die Influencerin dabei einsam? Genau diesen Eindruck schildern einige Follower jetzt in den Kommentaren unter einem aktuellen Instagram-Post. Dort schreibt eine Nutzerin, Anne wirke so, als hätte sie dort niemanden an ihrer Seite. Die Social-Media-Bekanntheit lässt das nicht unkommentiert und meldet sich direkt auf der Plattform selbst zu Wort. In einer längeren Stellungnahme erklärt Anne offen, warum ihre Online-Auftritte ein falsches Bild vermitteln können und wie es um ihr Gefühlsleben auf der Lieblingsinsel der Deutschen wirklich steht.

"Ich habe den Kommentar gerade unter meinem letzten Post gelesen und kann das nicht so stehen lassen", schreibt Anne, die zuletzt mit Plänen für ein Creator-Weekend auf Mallorca Schlagzeilen machte. In ihrer ausführlichen Antwort erklärt sie weiter, dass viele Follower offenbar denken, sie sei auf Mallorca allein, weil sie in ihren Stories "zu 98 Prozent" sich selbst filme. Treffen mit Freunden, gemeinsame Ausflüge oder gesellige Abende würden dagegen kaum zu sehen sein. "Momente, wo ich mit Freunden bin, filme ich nicht", betont die Realitybekanntheit und macht klar, dass sie diese Zeit bewusst nicht öffentlich macht. Als Grund dafür nennt Anne, dass sie in der Vergangenheit öfter schmerzhafte Erfahrungen mit ihrem Erfolg im Netz gemacht habe. Sie habe lernen müssen, dass Menschen ihre Reichweite und Sichtbarkeit ausnutzen. Statt ständig zum Handy zu greifen, wolle sie diese Situationen lieber einfach genießen.

Zum Schluss findet Anne noch deutliche Worte dazu, wie wenig Social Media über das echte Leben aussagen muss. "Ich bin nicht 'unendlich einsam', auch wenn es oft so wirkt. Aber das sollte euch auch noch mal mehr zeigen: Social Media ist nicht die reale Welt. Man zeigt öffentlich nur das, was man zeigen will. Der Rest bleibt privat", stellt sie klar. Anne spricht auf Instagram immer wieder offen über persönliche Themen und teilt mit ihren Followern auch Gedanken aus ihrem Familienalltag. Gerade deshalb scheint es ihr wichtig zu sein, Grenzen zu ziehen und nicht mehr jeden zwischenmenschlichen Moment mit der Öffentlichkeit zu teilen.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin