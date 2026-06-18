Anne Wünsche plant geheimes Creator-Weekend auf Mallorca

Anne Wünsche (34) plant ihr erstes Creator-Weekend auf Mallorca – und das Projekt richtet sich ausschließlich an Frauen. Noch in diesem Jahr, voraussichtlich im Herbst, will die Social-Media-Bekanntheit das Event auf der Baleareninsel auf die Beine stellen. Genaue Details zu Datum und Location behält sie vorerst für sich. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie damit keine Antwort auf Steff Jerkel und dessen OnlyFans-Villa liefern will: "Steff Jerkel ist für mich keine Konkurrenz", erklärte das Model, das mit schlimmen Drohungen zurechtkommen muss, in einem Interview mit BestFans.

Ihr Konzept setzt bewusst auf ein reines Frauenumfeld. Männer sollen beim Creator-Weekend keinen Zutritt haben: "Das macht das ganze Bild und vor allem die Wohlfühl-Atmosphäre kaputt. Es soll kein Puff werden, sondern ein Haus, in dem man sich sicher und verstanden fühlt, viel lernen kann und im Mindset stärker wird." Als aktives OnlyFans- und BestFans-Model wisse sie aus eigener Erfahrung, womit Frauen beim Erstellen von erotischen Inhalten zu kämpfen haben – etwa Hormone, emotionale Schwankungen oder die Periode. Genau deshalb wolle sie "viel sanfter, verständnisvoller und menschlicher" mit den Teilnehmerinnen umgehen.

Anne Wünsche war es nach eigenen Angaben, die die Idee einer Content-Villa auf Mallorca als Erste in der deutschen Creatorinnenwelt publik machte – noch bevor Steff Jerkel mit einem ähnlichen Konzept nachrückte. Dennoch hält sie ihm zugute, ihr irgendwie auch geholfen zu haben: "Er hat viele Fehler gemacht, weshalb es auch nicht funktionieren konnte – dafür bedanke ich mich, denn vermutlich hätte ich sonst einige Fehler selbst durchleben müssen." Die dreifache Mutter war vor Jahren in der deutschen Reality-TV-Landschaft aktiv und baute sich seither eine große Reichweite in den sozialen Medien auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden