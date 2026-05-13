Jeremy-Pascal Wollny verrät: Mama Silvia "hat zu kämpfen"

Jeremy-Pascal Wollny hat sich jetzt in einer Instagram-Fragerunde zum aktuellen Zustand seiner Mutter Silvia Wollny (61) geäußert. Der 29-Jährige macht damit öffentlich, wie es dem Familienoberhaupt der bekannten RTLZWEI-Familie wirklich geht – und seine Worte klingen alles andere als beruhigend: "Mama hat zu kämpfen", ließ er seine Follower wissen. Hintergrund sind nicht nur die anhaltenden Familienstreitigkeiten, die sich seit Monaten in den sozialen Netzwerken abspielen, sondern auch ernste gesundheitliche Probleme, mit denen Silvia aktuell zu kämpfen hat.

Die 61-Jährige beschrieb ihre Beschwerden bereits selbst in aller Offenheit: "Ich habe eine Nervenkrankheit. Ich kann kaum noch den Fuß bewegen. Ich habe sehr, sehr große Schmerzen, dass meine Zehen schon blau sind und ich kaum auftreten kann." Damit kämpft Silvia gleich auf mehreren Ebenen – denn zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen schwelt der öffentliche Familienzoff weiter. Tochter Calantha Wollny (25) erhebt in den sozialen Medien immer wieder schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter. Auch das Verhältnis zu Tochter Loredana (22) und deren Ehemann Servet gilt als zerrüttet. Silvia wandte sich in einem langen Instagram-Statement an beide und betonte, sie wolle die Situation nicht weiter verschärfen, sondern wünsche sich "mehr Respekt, mehr Ruhe und einen fairen Umgang miteinander".

Während sich andere Familienmitglieder öffentlich gegen Silvia positioniert haben, stellte Jeremy-Pascal sich bereits in der Vergangenheit demonstrativ hinter seine Mutter. Dabei ist die Beziehung zwischen den beiden nicht immer unbelastet gewesen: Jeremy-Pascal lebte einige Jahre ohne Kontakt zur Familie – eine Zeit, die er nach eigener Aussage bereut. Erst nachdem er seine Mutter und die Geschwister nicht mehr um sich hatte, sei ihm bewusst geworden, wie viel sie ihm bedeuten.

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Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny mit Mama Silvia Wollny

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Imago Silvia Wollny, TV-Star

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny