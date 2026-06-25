Bill Gates sicher: Epstein wollte ihn mit Affären erpressen

Bill Gates (70) hat vor dem US-Kongress über seine Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) ausgesagt – und dabei gleich mehrere außereheliche Affären bestätigt. Vor dem House Oversight Committee nannte der Microsoft-Mitgründer die Namen seiner damaligen Geliebten: Mila Antonova, eine Bridgespielerin, sowie die Kernphysikerin Karima Nigmatulina. Zusätzlich räumte der 70-Jährige eine Affäre mit der Ärztin und Medizinunternehmerin Alice Jacobs Nesselrodt ein. Laut einem veröffentlichten Transkript des Gesprächs hatte Epstein von diesen Verhältnissen gewusst und versucht, Bill damit unter Druck zu setzen.

Gates bezeichnete die entsprechenden E-Mails laut The Sun als Erpressungsversuch. "Er hat mich nie erpresst, aber wenn ich mir diese E-Mails ansehe, deutet vieles darauf hin, dass er erwogen hat, mich zu erpressen", sagte er gegenüber dem Ausschuss. In einer der E-Mails, die offenbar von Epstein im Namen von Bills Mitarbeiter Boris Nikolic verfasst wurde, ist von "heimlichen Treffen" die Rede. Epstein soll darin auf Gefälligkeiten angespielt haben, die er Gates in Zusammenhang mit den Affären erwiesen habe. Zudem tauchte in den vom Justizministerium im Januar veröffentlichten Unterlagen ein Memo auf, in dem Epstein Gates vorwarf, sich beim Sex mit "russischen Mädchen" eine Geschlechtskrankheit zugezogen zu haben. Bill bestritt das vehement – räumte aber ein, dass er sich kurzzeitig Gedanken gemacht habe, ob er sich möglicherweise infiziert haben könnte. Den Kontakt zu Epstein habe er 2014 abgebrochen, nachdem dessen Versprechen, Großspender für seine Wohltätigkeitsprojekte zu gewinnen, "zu nichts geführt" hätten. "Jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue ich, und ich entschuldige mich dafür", sagte er.

Bill hatte Epstein eigenen Aussagen zufolge 2011 zum ersten Mal getroffen – nach dessen Haftentlassung – und pflegte danach über einen Zeitraum von vier Jahren eine Beziehung zu ihm, um Spendengelder für seine Stiftungsprojekte zu akquirieren. Die außerehelichen Affären hatten auch in seiner Ehe mit Melinda Gates (61) für schwere Verwerfungen gesorgt. Melinda reichte 2021 nach 27 gemeinsamen Ehejahren die Scheidung ein und machte Epstein später zu einem erheblichen Teil für das Scheitern der Beziehung mitverantwortlich. Der verurteilte Sexualstraftäter war im August 2019 in seiner Gefängniszelle gestorben.

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United States Department of Justice Jeffrey Epstein und Bill Gates auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Akten

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United States Department of Justice Jeffrey Epstein und Bill Gates auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Akten

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Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, im September 2015