Mutmaßlicher Epstein-Anwerber Daniel Siad tot aufgefunden

Daniel Siad, ein 69-jähriger Modelscout mit schwedisch-französischer Staatsangehörigkeit, ist tot in seiner Pariser Wohnung aufgefunden worden. Der Mann gilt als eine der mutmaßlichen Schlüsselfiguren im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) und soll für diesen junge Frauen und Mädchen rekrutiert haben. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, schlug Daniels 28-jährige Mitbewohnerin am Montagabend Alarm und rief die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb er noch an Ort und Stelle.

Die genaue Todesursache ist offiziell noch nicht bekannt – eine Untersuchung wurde eingeleitet. Es wird vermutet, dass ein Herzinfarkt hinter dem Tod des 69-Jährigen stecken könnte. Daniel Siad taucht in den sogenannten Epstein-Files nach Angaben der französischen Tageszeitung fast 2.000 Mal namentlich auf. Bereits in der Vergangenheit hatten insgesamt fünf Frauen Anzeige gegen ihn erstattet, darunter das schwedische Model Ebba Karlsson.

Jeffrey Epstein, der US-amerikanische Unternehmer und Sexualstraftäter, war im August 2019 in seiner Gefängniszelle in New York tot aufgefunden worden – offiziell in Folge eines Suizids. Sein Fall zog einen der größten Missbrauchsskandale der jüngeren Geschichte nach sich und brachte zahlreiche weitere Personen aus seinem Umfeld ins Visier von Ermittlern und Öffentlichkeit. Bis heute sind viele Fragen rund um seine Netzwerke und die daran beteiligten Personen ungeklärt.

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Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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