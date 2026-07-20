Psychoterror: Epsteins Ex-Assistentin bricht ihr Schweigen

Neue Recherchen der BBC zu Jeffrey Epstein (†66) sorgen nun erneut für Bestürzung: Eine frühere Mitarbeiterin schildert jetzt erstmals öffentlich, wie sie nach eigenen Angaben in ein System aus Kontrolle, Angst und Abhängigkeit geraten sei. Die Frau wird zu ihrem Schutz Anya genanntt. Als junge Russin kam sie in Paris über den Model-Scout Daniel Siad mit Jeffrey in Kontakt. Zunächst habe er ihr mit Versprechen über eine Karriere in der Modebranche Vertrauen vermittelt, später habe sich die Beziehung laut ihren Aussagen jedoch grundlegend verändert.

Demnach habe Jeffrey seine Assistentinnen zunehmend kontrolliert und ihre Freiheit eingeschränkt. Er soll Telefone überwacht, Kontakte kontrolliert und kompromittierende Fotos als Druckmittel eingesetzt haben. Gleichzeitig habe er die Frauen gezielt gegeneinander ausgespielt, um Misstrauen zu schaffen und gemeinsamen Widerstand zu verhindern. Auch zu sogenannten "Dankesbriefen" an ihn habe er sie gedrängt. "Ich hatte solche Angst, ihm nicht oft genug 'Danke' zu sagen", berichtet Anya der BBC. Besonders erschütternd: Epstein soll sie sogar dazu gebracht haben, ein Tattoo an ihrem Bauch entfernen zu lassen, weil es ihm nicht gefallen habe – die Narben trägt sie bis heute.

Anya beschreibt das von Jeffrey Epstein geschaffene System als ein "Ökosystem des Missbrauchs". Wie viele andere Betroffene will sie heute mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen, um Opfern Mut zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass auch Erwachsene durch gezielte Manipulation in Abhängigkeiten geraten können. Jeffrey Epstein war bereits zu Lebzeiten wegen Sexualstraftaten verurteilt worden und stand zuletzt wegen des Vorwurfs des Menschenhandels vor Gericht. Im August 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden.

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015

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