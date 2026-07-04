Neues Enthüllungsbuch gefährdet Kronprinzessin Mette-Marit

Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen könnte schon bald erneut in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Auf der Website des norwegischen Kagge-Verlags wird ein neues Buch der Journalisten Tore Gjerstad und Gard Oterholm angekündigt, das am 13. Oktober 2026 erscheinen soll. Der Titel lautet "Epsteins norwegisches Netzwerk – und die Lügen, die es verschleierte". Laut der offiziellen Buchbeschreibung spielte der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) eine Rolle im Leben "der norwegischen Kronprinzessin, des größten Friedenshelden des Landes und eines ehemaligen Ministerpräsidenten". Die Autoren hätten Jeffrey "Epsteins norwegisches Netzwerk aufgedeckt" und erzählten nun "zum ersten Mal die ganze Geschichte".

Dass Mette-Marit in dem Enthüllungsbuch eine zentrale Rolle spielen wird, scheint damit kaum zu bezweifeln. Für das Werk haben die beiden Journalisten nach Verlagsangaben mehr als sechs Jahre recherchiert. Weitere Details zum Inhalt sind bisher nicht bekannt. Die Kronprinzessin hatte sich bereits im Frühjahr 2026, nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten, gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK zu ihrer Verbindung zu dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter geäußert. Dabei beteuerte sie, nichts von dessen Machenschaften gewusst zu haben: "Alle, die ich mit Epstein getroffen habe, waren Erwachsene. Ich habe nie etwas Illegales gesehen", sagte sie im Interview. Den Kontakt zu Jeffrey habe sie 2014 abgebrochen.

Mette-Marit hatte im Januar 2013 mehrere Tage in Jeffreys Haus in Palm Beach, Florida, verbracht. Sie schilderte gegenüber NRK auch, dass sein Verhalten ihr gegenüber sie verunsichert habe: "Als er am letzten Tag unseres Aufenthalts in Palm Beach ankam, brachte er mich in eine Situation, die mich so verunsicherte, dass ich bei Haakon zu Hause anrief." Die Kronprinzessin unterzog sich erst vor wenigen Wochen einer Lungentransplantation – das bevorstehende Buch dürfte die ohnehin belastete Situation für sie weiter verkomplizieren.

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Imago Prinzessin Mette-Marit feiert den Nationalfeiertag in Skaugum, Asker, Norwegen

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Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026