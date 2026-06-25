Blackpink-Star Lisa deutet das Liebes-Aus mit Frédéric an

Sieht es bei Lisa Manobal (29) und Frédéric Arnault nach einem Liebes-Aus aus? Ein neues Cover-Interview der Blackpink-Sängerin mit dem Magazin Vanity Fair heizt die Trennungsgerüchte jedenfalls kräftig an. Das Blatt schreibt, das Paar habe es "offenbar beendet" – und verriet außerdem, dass Fragen zu Lisas Privatleben und Beziehung beim Interview streng verboten waren. Als die 29-Jährige dennoch gefragt wurde, ob sie jemals anderen das Herz gebrochen habe, wurde sie sichtlich emotional. "Nein", antwortete sie. "Ich bin eher diejenige, der das oft passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass mir oft das Herz gebrochen wurde." Daraufhin war sie so bewegt, dass sie den Gedanken nicht zu Ende führen konnte – die Interviewerin wechselte das Thema.

Bereits im März waren Trennungsgerüchte laut geworden, als Frédéric bei der Geburtstagsfeier der Sängerin fehlte. Die beiden hatten ihre Beziehung seit Beginn stets sehr diskret gehalten und sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt – ein seltener gemeinsamer Auftritt fand 2024 bei einem Event für TAG Heuer und die Formel 1 in Miami statt, wie Daily Mail berichtet. Im Interview sprach Lisa auch über den Wunsch nach mehr Privatsphäre: "Manchmal wird es einfach ein bisschen zu viel, und manchmal möchte ich einfach nur ein normales Leben führen", sagte sie gegenüber Vanity Fair.

Frédéric ist Sohn von LVMH-Chef Bernard Arnault (77), dem laut Forbes ein Vermögen von rund 200 Milliarden US-Dollar zugeschrieben wird. Frédéric war lange CEO von LVMH Watches, zu dem auch TAG Heuer gehört, und leitet inzwischen das italienische Luxuslabel Loro Piana. Lisa selbst ist als Mitglied von Blackpink weltberühmt – die Gruppe hält den Rekord als meistverkaufte Tour einer Frauenband aller Zeiten. Auch als Solistin feiert sie Erfolge: Ihr Song "Money" erzielte 2023 einen Guinness-Weltrekord als erster K-Pop-Track eines Soloartisten mit einer Milliarde Streams auf Spotify. Zuletzt war die Thailänderin in der dritten Staffel von "The White Lotus" auf HBO zu sehen.

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Getty Images Sängerin Lisa bei den Golden Globes in Beverly Hills

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Getty Images Frédéric Arnault, Geschäftsführer von Tag Heuer

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Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023