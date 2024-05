Bestätigt Blackpink-Lisa hier ihre Beziehung mit Frédéric?

K-Pop-Fans vermuten schon länger, dass Lisa Manobal (27) mit Frédéric Arnault zusammen sein könnte. Im Mai vergangenen Jahres wurden die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Die Blackpink-Sängerin postet nun Fotos auf Instagram, die sie bei einem Urlaub in Frankreich zeigen. Auf einem Bild läuft der Star auf das berühmte Rodin-Museum in Paris zu. Der harmlose Schnappschuss sorgt jetzt für Spekulationen, denn genau dort wurden sie und der Geschäftsmann bei einem Date fotografiert. Möchte die Tänzerin mit ihrem Post die Liebesgerüchte bestätigen?

Ihre Follower sind sich in Bezug auf Lisas Liebesleben uneinig. "Sie datet Frédéric!", freut sich eine Userin in ihren Instagram-Kommentaren. "Das wirkt auf mich so, als ob sie bestätigen würde, dass sie mit ihrem Lover in Paris war", schlussfolgert ein anderer Fan. Ein weiterer Follower ist enttäuscht, da er auf eine Romanze zwischen der Sängerin und dem BTS-Mitglied Jungkook (26) gehofft habe. Weit verbreitet ist auch die Theorie, dass die Bilder bearbeitet worden seien, um den Anschein zu erwecken, dass Lisa und Frédéric gemeinsam unterwegs waren. Dafür gibt es allerdings keine Anhaltspunkte.

Bis jetzt haben die zwei die Beziehung nicht öffentlich gemacht, doch es scheint zwischen ihnen schon ziemlich ernst zu sein. Die "Pink Venom"-Interpretin lernte bereits im Februar die Familie des Milliardärssohnes kennen. Fotos, die damals auf X die Runde machten, zeigten Frédéric und Lisa mit Alexandre, dem Bruder des Franzosen, und dessen Ehefrau Geraldine Guyot-Arnault. Bei dem Treffen in Miami schienen sich die beiden Herzdamen der Geschwister ausgezeichnet zu verstehen.

Instagram / lalalalisa_m Lisa Manobal, Blackpink-Sängerin

Getty Images Lisa Manobal im April 2023

