Blackpink-Star Lisa bekommt Geburtstagsschmatzer von Rosé

Rosé (28), Sängerin der K-Pop-Sensation Blackpink, teilt eine süße Überraschung am Geburtstag ihrer Freundin und Bandkollegin Lisa Manobal (28). In einem kurzen Video, das die Musikerin in ihrer Instagram-Story veröffentlicht, ist zu sehen, wie sie Lisa mit einem unerwarteten Kuss auf die Wange beglückt. Das Geburtstagskind, das am 27. März seinen Geburtstag feiert, wirkt dabei sichtlich überrascht, während Rosé herzlich kichert. Zusätzlich postet Rosé ein Foto von sich und Lisa mit den liebevollen Worten: "Mein kleiner Lisapups! Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Hab den besten 28. Geburtstag auf der ganzen Welt. Ich kann kaum glauben, dass wir 28 sind... Ich schwöre, wir waren letzte Woche noch 18."

Doch nicht nur Rosé widmet ihrer Freundin liebevolle Worte. Neben dem herzlichen Moment zwischen ihr und Lisa gratulierten auch die anderen beiden Blackpink-Mitglieder Kim Jisoo (30) und Jennie Kim (29) im Netz. "Alles Gute, Elastigirl! Habe den besten Tag von allen, Lisa!", lautete es unter anderem, woraufhin die 28-Jährige sich mit einem Herz-Emoji bedankt und schreibt: "Vielen Dank, J! Ich liebe dich!"

Neben ihrem Ehrentag hatte die "Rockstar"-Interpretin Anfang des Monats wegen eines weiteren großen Meilensteins Grund zum Feiern: Sie performte bei den diesjährigen Oscars und sang den James Bond-Hit "Live And Let Die" von Paul McCartney (82). Mit ihrem Auftritt auf der prestigeträchtigen Preisverleihung schrieb Lisa Geschichte: Sie ist der erste K-Pop-Star, der jemals bei der Veranstaltung sein musikalisches Talent zum Besten gab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa von Blackpink, Oscars 2025

Anzeige Anzeige