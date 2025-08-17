Blackpink-Lisa zeigt vertraute Momente mit Schauspieler

Sängerin Lisa (28) von BLACKPINK überrascht ihre Fans mit persönlichen Einblicken auf ihrem Instagram-Account. Am 15. August teilte sie mehrere Fotos mit dem japanischen Schauspieler Kentaro Sakaguchi. Die beiden scheinen sich sichtlich wohl miteinander zu fühlen. In einer der Aufnahmen liegen sie eng aneinander auf einem Bett, während ein Video sie beim gemeinsamen Zähneputzen zeigt. Ein weiteres Bild zeigt Lisa, wie sie Sakaguchi fotografiert, darunter eine stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Aufnahme der beiden in inniger Umarmung. Ihr Kommentar zu den Fotos, "Träume immer noch", sorgt für zahlreiche Spekulationen unter ihren Fans.

Die beiden Stars arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen. Kentaro Sakaguchi spielt Lisas verflossene Liebe in einem Kurzfilm zu ihrem Song "Dream" aus ihrem Album "Alter Ego". Ihre gemeinsame Chemie vor der Kamera wirkte schon damals überzeugend, und nun fragen sich viele, ob die Nähe auch abseits des Sets besteht. Dennoch gibt es andere Gerüchte: Lisa wird immer wieder mit Frédéric Arnault, einem französischen Unternehmer und Sohn von LVMH-Chef Bernard Arnault, in Verbindung gebracht. Obwohl keine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung vorliegt, sollen die beiden mehrfach auf gemeinsamen Reisen und bei Familientreffen gesichtet worden sein.

Trotz all der Schlagzeilen um ihr Privatleben bleibt Lisa vor allem durch ihre künstlerischen Erfolge im Fokus der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit BLACKPINK feiert sie derzeit die Vorfreude ihrer Fans, die gespannt auf das neue Album der Band warten. Nach fast drei Jahren Pause soll die beliebte Gruppe bald ihr Comeback feiern. Lisa betonte zuletzt in Interviews, wie wichtig ihr die Musik sei, und dass sie weiterhin große Pläne für ihre Karriere habe, während ihr Privatleben meist im Verborgenen bleibt. Doch ihre neuesten Einblicke zeigen, dass auch hier ein facettenreiches und spannendes Kapitel aufgeschlagen wird.

Getty Images Lisa in Miami beim Auftaktrennen des Grand Prix von Miami, Mai 2025

Instagram / lalalalisa_m Lisa Manobal und Kentaro Sakaguchi, August 2025

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022