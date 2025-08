Plüschmonster-Hype: Diese Stars sind im Labubu-Fieber

Rihanna (37) hat mit ihrem neuesten Accessoire einmal mehr den Nerv der Zeit getroffen: Auf Bildern, die The Sun vorliegen, ist die Sängerin mit einem Labubu zu sehen – einer plüschigen Figur, die derzeit als absolutes Must-Have gilt. Auch andere Stars wie Pop-Ikone Dua Lipa (29) und K-Pop-Star Lisa (28) von der Girlgroup Blackpink tragen die kleinen Monster bei sich und befeuern damit einen regelrechten Hype. Besonders Lisas Foto, auf dem ein Labubu an ihrer Luxushandtasche baumelt, löste eine Welle der Begeisterung aus. Vor allem auf TikTok ist die Fangemeinde außer sich – allein dort wurden bereits über eine Million Videos mit den putzigen Figuren gepostet.

Der ursprünglich aus Hongkong stammende Künstler Kasing Lung entwarf die Labubus bereits im Jahr 2015 – doch es dauerte eine Weile, bis sie bei einem breiten Publikum Anklang fanden. Dank prominenter Unterstützung erleben die plüschigen Figuren nun weltweit einen regelrechten Boom. Allerdings sind sie nicht ganz leicht zu bekommen: In ausgewählten Shops und online sind sie erhältlich, doch oft schnell vergriffen. Auch die Preise variieren stark – während man in China umgerechnet etwa zwölf Euro für ein Exemplar zahlt, beginnen die Preise in Europa meist bei rund 30 Euro. Seltene Modelle können deutlich teurer sein.

Rihanna hat ein untrügliches Gespür dafür, Trends zu setzen – sei es in Sachen Mode, Beauty-Produkte oder ausgefallene Accessoires. Kein Wunder also, dass sie zu den Stars gehört, die den Labubu-Hype vorantreiben. Die Musikerin ist bekannt für ihren unverwechselbaren Stil und betonte schon früher, wie sehr sie es liebt, sich von neuen, kreativen Impulsen inspirieren zu lassen. Die schrägen Figuren fügen sich nahtlos in ihre Leidenschaft für das Außergewöhnliche ein. Mit mittlerweile zwei Kindern und erfolgreichen Ausflügen in die Mode- und Beautywelt hat Rihanna längst bewiesen, dass sie auf charmante Weise den Zeitgeist prägt – als Stilikone wie auch als clevere Unternehmerin.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Lisa in Miami beim Auftaktrennen des Grand Prix von Miami, Mai 2025

Getty Images Labubu-Plüschfiguren