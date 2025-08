Labubu-Fieber: Blackpinks Lisa entfachte den weltweiten Hype

Dem Labubu-Hype kann aktuell wohl kaum einer entfliehen. Die kleinen Plüschmonster aus China werden nicht nur wie verrückt gekauft, sondern dominieren auch die sozialen Netzwerke. Aber wie schafften die Spielzeuge es, eine weltweite Begeisterung auszulösen? Den Sammel-Hype um die Produkte des Herstellers Popmart gibt es schon länger – doch die Labubus wurden vor allem durch Lisa Manobal (28) in Umlauf gebracht. Im April 2024 teilte die K-Pop-Künstlerin bei Instagram ein Bild von sich mit ihrer Handtasche, an der gleich mehrere der Sammelfiguren baumelten. Nur wenige Monate zuvor trug auch Rihanna (37) einen Labubu an ihrer Handtasche.

Die Begeisterung sprang sehr schnell auf die Promis über. So präsentierte Kim Kardashian (44) eine beeindruckende Sammlung an rund zehn Labubus im Netz. David Beckham (50) ist ebenfalls ein Fan und schenkte auch seiner Tochter einen Plüsch-Anhänger. Den Spaß, den die Promis mit den Tierchen haben, wollen offenbar auch die Fans, denn aktuell ist wohl kaum etwas schwerer zu bekommen als Labubus. Im Netz sind sie meist binnen weniger Minuten ausverkauft. In den Stores hat man oft mehr Glück, muss aber fast immer mit einer langen Warteschlange rechnen. Zudem sind zahlreiche Fakes im Umlauf, die sogenannten Lafufus.

In Deutschland sind die Labubus mittlerweile auch angekommen. Die Unpacking-Videos zahlreicher Influencer sammeln auf Social Media Tausende Likes. Dabei zeigt nicht jeder Verständnis. Bushidos (46) Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) – selbst mehrfache Mutter – kann die Begeisterung ihrer Tochter nicht so recht nachvollziehen. "Es gab so ein Drama, weil Naima ihren Labubu – diese Dinger machen mich wahnsinnig – verloren hat. Das heißt, wir haben jetzt sechs Stück besorgt und ketten die am besten fest. Also, da ist ja so ein Hype. Selbst bei den Kleinen. Ich verstehe es nicht", zerbricht die Podcasterin sich in einer Story den Kopf. Tochter Naima verlor ihren rosafarbenen Labubu, aber so einfach ist es nicht, eine bestimmte Farbe zu bekommen. Die Tierchen kommen in sogenannten Blindboxen, sodass man vorab nicht weiß, welche Farbe man gezogen hat.

Instagram / lalalalisa_m Lisa Manobal mit ihrer Handtasche voller Popmart-Puppen

Getty Images Labubu-Plüschfiguren

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juni 2025