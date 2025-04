Lisa wäre fast nicht für "The White Lotus" gecastet worden

Die dritte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie "The White Lotus" hätte beinahe auf einen ganz besonderen Star verzichten müssen: Lalisa Manobal (28), besser bekannt als Lisa von der K-Pop-Band Blackpink. Serienschöpfer Mike White gestand in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass er zunächst gezögert habe, die Sängerin für eine Rolle zu besetzen. "Ich wusste nicht, wer Lisa oder Blackpink waren", verriet er und gab zu, aufgrund von Sicherheitsbedenken und der möglichen Aufmerksamkeit, die ihr Casting bringen könnte, zunächst einen anderen Weg verfolgt zu haben. Doch Lisa ließ sich nicht beirren und beeindruckte bei ihrem Vorsprechen die Macher der Serie so sehr, dass sie schließlich Teil des Ensembles wurde.

Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen jedoch keineswegs leicht. Produzent David Bernad erklärte im gleichen Interview, dass man ursprünglich mit einer Schauspielerin aus Bangkok verhandelt habe, Lisa dann aber zu einem Treffen in Phuket eingeladen habe. "Sie war so bescheiden und hat unglaublich hart für ihre Performance gearbeitet", sagte David und betonte, wie sehr sie für die Rolle gekämpft habe. Ihre Hingabe überzeugte schließlich auch den anfangs skeptischen Mike, der jedoch immer noch Vorbehalte hatte: "Ich bin es nicht gewohnt, so viel Aufmerksamkeit zu haben. Aber ich wollte Thailand respektvoll begegnen. Sie ist dort wie eine Mischung aus Taylor Swift (35) und Prinzessin Diana (✝36)." Letztlich machte Lisas Engagement all diese Bedenken zunichte und verlieh der Staffel eine besondere Note.

Lisa, die mit ihrer Band Blackpink dieses Jahr auf Welttournee geht, wagt sich mit ihrer Rolle in "The White Lotus" erstmals in die Schauspielwelt. Im gleichen Gespräch erzählte die Sängerin, dass sie vor Drehbeginn Schauspielunterricht genommen habe, um bestens vorbereitet zu sein. "Ich war so nervös. Ich habe meine Mutter mitgenommen", gestand sie und sprach über die Herausforderungen, sich in einem völlig neuen Bereich zu beweisen. Ihre Teilnahme an der Serie markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere und zeigt, dass sie mehr als nur eine begnadete Musikerin ist.

Getty Images Mike White bei der Premieren Aftershowparty von "The White Lotus" Staffel vier in Bangkok

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

