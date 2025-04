Coachella-Girls: Blackpinks Jennie, Lisa und Rosé vereint

Jennie Kim (29) hat ihren Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihres denkwürdigen Auftritts beim Coachella-Festival gewährt. Via Instagram teilte die K-Pop-Bekanntheit nun eine Reihe von Fotos, die sie unter anderem in stylishen Looks, bei den Vorbereitungen und Feierlichkeiten nach ihrem Solo-Headliner-Auftritt zeigen. Doch es befand sich auch ein Schnappschuss mit ihren Blackpink-Kolleginnen Lisa Manobal (28) und Rosé (28) unter den Bildern – die beiden unterstützten Jennie bei ihrem Solo-Auftritt und tanzten zu ihren Hits. Nur Kim Jisoo (30) fehlte bei der Reunion, die aktuell in Südkorea mit anderen Projekten beschäftigt ist.

Der Auftritt von Jennie war jedoch nicht das einzige Highlight für die Fans von Blackpink auf dem diesjährigen Coachella-Spektakel. Bereits zwei Tage vor ihrem Solo-Set eroberte Lisa die Bühne und begeisterte mit ihrer Performance zu Hits wie "Money". Beide Sängerinnen stehen für die enorme Reichweite und Vielseitigkeit der weltweit gefeierten K-Pop-Gruppe, die sowohl als Girlgroup als auch individuell weltweit beeindruckt. Das Festival ist für die beiden Sängerinnen zudem noch nicht abgeschlossen: Lisa wird am 18. April erneut auftreten – den krönenden Abschluss macht Jennie am 20. April.

Seit 2018 feiert Blackpink auf der ganzen Welt große Erfolge. In den vergangenen Jahren traten Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo allerdings deutlich weniger zusammen auf. Doch vor wenigen Monaten gab es gute Nachrichten für ihre Fans, die Blinks: Blackpink geht in diesem Jahr wieder zusammen auf große Welttour. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt – auch wann es losgeht und ob sie vorher ein neues Album rausbringen. Darauf warten ihre Unterstützer jedoch ganz sehnsüchtig. Zuletzt feierten die K-Pop-Superstars im Jahr 2022 mit ihrem Album "Born Pink" ihr Comeback.

Instagram / lalalalisa_m Lisa Manobal auf dem Coachella-Festival im April 2025

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

