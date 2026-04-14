Blackpinks Lisa und Anyma elektrisieren mit Song "Bad Angel"

Lisa Manobal (29) von Blackpink präsentiert heute gemeinsam mit dem EDM-Künstler Anyma eine brandneue Single. Der Track mit dem Titel "Bad Angel" erschien am 9. April um Mitternacht koreanischer Zeit und begeistert bereits die Fans der Sängerin und des Produzenten. Die Veröffentlichung erfolgte kurz vor Anymas Auftritt beim renommierten Coachella-Festival am 10. und 17. April und verbindet Anymas charakteristische cineastische Techno-Klänge mit Lisas kraftvoller Stimme. Das Ergebnis ist ein energiegeladener, hypnotischer Track, der durch seine Produktion und die lyrischen Inhalte ein immersives Hörerlebnis schafft, so Allkpop.

Begleitet wird die Single von einem aufwendigen Musikvideo, das von Anyma kreiert wurde und Lisa in der Hauptrolle zeigt. Der Clip setzt auf hyperreale digitale Umgebungen und performancegetriebenes Storytelling, das die Themen des Songs wie Verbindung, Identität und Transzendenz widerspiegelt. "Diese Aufnahme existiert zwischen Welten – menschlich und digital, intim und unendlich", erklärte Anyma in einem Statement gegenüber der Presse. Der Produzent schwärmte weiter von der Zusammenarbeit: "Lisa und ich haben schon eine Weile darüber gesprochen, zusammenzuarbeiten, und sie war meine Muse für 'Bad Angel'. Ihre Energie und Performance haben mich umgehauen und ich kann mir niemand anderen vorstellen, der diesen Song singt."

Auch Lisa selbst äußerte sich begeistert über das gemeinsame Projekt. "Ich habe EDM schon immer geliebt, also wollte ich schon seit einer Weile so etwas ausprobieren", verriet die Musikerin. Sie betonte, dass die Arbeit mit Anyma großen Spaß gemacht habe: "Anyma ist so kreativ und hat eine so einzigartige Vision, deshalb war die Zusammenarbeit mit ihm wirklich toll. Seine Shows sind super immersiv, und ich denke, man kann diese Energie im Track spüren. Ich bin wirklich aufgeregt, das mit all unseren Fans zu teilen."

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Instagram / lalalalisa_m Lisa Manobal auf dem Coachella-Festival im April 2025

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Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

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Getty Images Sängerin Lisa bei den Golden Globes in Beverly Hills