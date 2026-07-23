"Hart gepackt": Vanessa Nwattu macht Aleks schwere Vorwürfe

Beim Wiedersehen von Prominent getrennt ist es zwischen Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (35) zu einem heftigen Streit gekommen. Die beiden Realitystars gerieten in der Runde lautstark aneinander – und Vanessa erhob dabei schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Während Aleks beteuerte, das Zerbrechen eines Glases vor Vanessas Füßen während der Show sei die schlimmste Eskalation zwischen den beiden gewesen, schilderte sie die Vergangenheit deutlich anders. Sie warf ihm vor, unter anderem neben ihrem Kopf gegen die Wand geschlagen zu haben. "Du hast mich öfter hart gepackt, ich bin ausgerutscht, du hast mich beleidigt, du hast Sachen geschmissen", zählte sie weiter auf.

Aleks reagierte auf die Vorwürfe trotzig: "Da kommen ja immer mehr Storys dazu, die kannte ich ja noch gar nicht." Er schilderte seine Version der Ereignisse und sprach von Selbstverteidigung: "Sie hat mir an den Hals gepackt, ich habe sie weggeschubst und dann ist sie auf dem Teppich ausgerutscht." Außerdem erklärte er, warum er Aufnahmen der Auseinandersetzungen gemacht habe – er habe sich absichern wollen: "Ich kann mich vor Gericht verteidigen, das habe ich aus Sicherheitsgründen gemacht." Vanessa zeigte sich davon wenig überzeugt und fragte sich öffentlich: "Wie kann es sein, dass er von solchen Momenten Aufnahmen hat und ich habe von all diesen Sachen keine Aufnahmen. Was hat er da schon geplant?" Am Ende kündigte sie an: "Wir können uns bald einfach vor Gericht sehen" – und verließ daraufhin die Runde.

Schon zuvor war eine Aussprache der beiden in der Show komplett eskaliert. Aleks warf ihr ein Sektglas vor die Füße, das zerbrach. Nach der Ausstrahlung meldete sich Vanessa auf Instagram zu Wort. Dort verriet sie, dass der Wurf nicht folgenlos geblieben sei und sie von einer Scherbe getroffen wurde: "Ich trage bis heute eine Narbe davon an meinem Bein." Später seien auch Glassplitter auf ihrem Kopf entdeckt worden. "Es wurde in meine Richtung geschmissen. Ich wurde getroffen", stellte Vanessa damals nachdrücklich klar.

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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