Harrison Fords goldene Ehe-Regel ist verblüffend simpel

Harrison Ford (83) und Calista Flockhart (61) gelten seit mehr als zwei Jahrzehnten als eines der beständigsten Paare Hollywoods. Der Schauspieler und die "Ally McBeal"-Darstellerin sind seit 16 Jahren verheiratet. Dass ihre Beziehung nach wie vor stark ist, zeigten die beiden zuletzt im März bei den Actor Awards in Los Angeles, wo sie sich Hand in Hand auf dem roten Teppich präsentierten. Die Kameras fingen dabei auch den Moment ein, als Calista ihrem Mann einen Kuss auf die Wange drückte – und Harrison dabei strahlend lächelte. Worin das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe liegt, verriet der Star Wars-Star bereits 2020 in einem Interview mit dem Magazin Parade. Anlässlich des damaligen zehnjährigen Hochzeitstages gab er seine goldene Ehe-Regel preis – und die ist denkbar simpel: "Nicht reden", sagte er mit einem Lächeln. "Den Kopf nicken", fügte er hinzu.

Die Geschichte von Harrison und Calista begann im Jahr 2002 bei den Golden Globe Awards – und das auf denkwürdige Weise. Bei ihrem ersten Gespräch landete ein Glas Wein auf dem Boden, wobei die Frage, wer es verschüttet hat, bis heute nicht restlos geklärt ist. "Die Wahrheit ist, Harrison hat den Wein verschüttet!", sagte Calista in einem gemeinsamen Interview mit People. Harrison erinnerte sich in der New York Times im Jahr 2024 etwas anders daran: "Sie hat Wein auf mich geschüttet, oder ich auf sie oder so ähnlich, und das hat den Deal besiegelt." Nach fast zehn Jahren Beziehung heirateten die beiden im Juni 2010.

Schon 2009 hatte Harrison ihr einen Antrag gemacht – mit einem auffälligen Halo-Ring, bei dem ein ovaler Diamant von einem zarten Kranz weiterer Diamanten auf einem Platinband umgeben ist. Das Schmuckstück, das Harrison für seinen Antrag auswählte, hat laut Expertin Jessica Flinn-Allen eine ganz besondere Bedeutung. Die Schmuckdesignerin erklärte gegenüber Hello!, dass Halo-Verlobungsringe für "ewige Liebe und Hingabe, Verbundenheit und Schutz" stehen. Die Wahl des Rings zeige "eine tiefe Liebe zu seiner Partnerin" und passe zu Calistas "elegantem, zurückhaltendem Stil", so Jessica weiter. Den Wert des Rings schätzt die Expertin auf etwa 218.000 Euro.

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Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Calista Flockhart und Harrison Ford am Shrine Auditorium

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Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Januar 2024