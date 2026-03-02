Seltener Paar-Auftritt: Harrison Ford dankt seiner Calista

Harrison Ford (83) hat bei den Actor Awards in Los Angeles einen seltenen gemeinsamen Auftritt mit seiner Frau Calista Flockhart (61) hingelegt. Der Schauspieler wurde dort mit einem Lebenswerk-Preis geehrt und nutzte die Gelegenheit, um seiner "außergewöhnlichen, wunderschönen Ehefrau" zu danken. Der Star aus Filmen wie "Star Wars" und "Indiana Jones" betonte in seiner Rede, dass Calista und seine Familie ihm die "Liebe und den Mut gegeben haben, all das zu tun". Überreicht wurde die Auszeichnung von Schauspieler Woody Harrelson (64), mit dem Harrison auf der Bühne stand.

In seiner Dankesrede zeigte sich Harrison bescheiden und dankbar zugleich. "Ich fühle mich unglaublich dankbar für diese freundliche Aufmerksamkeit, aber um es klar zu sagen, ich bin auch ziemlich demütig", erklärte er laut dem Mirror. Er scherzte, dass es "ein bisschen früh" für einen Lebenswerk-Preis sei, da er sich erst auf der "Hälfte seiner Karriere" befinde und immer noch als Schauspieler arbeite. Neben Calista dankte er auch Regisseuren wie George Lucas (81) und Steven Spielberg (79) sowie dem Casting-Direktor Fred Roos (†89) und seiner verstorbenen Managerin Pat McQueeney, die ihn in schwierigen Zeiten unterstützt hätten. "Ich wäre ohne sie nicht hier", sagte er.

Harrison und Calista hatten sich 2002 bei den Golden Globe Awards kennengelernt und heirateten acht Jahre später bei einer privaten Zeremonie in Santa Fe, New Mexico. Gemeinsam sind sie Eltern von Liam, den Calista 2001 adoptiert hatte, bevor sie den "Star Wars"-Schauspieler kennenlernte. Harrison war zuvor bereits zweimal verheiratet gewesen – zunächst mit seiner Highschool-Liebe Mary Marquardt, mit der er die Söhne Ben und Willard bekam, und später mit Melissa Mathison, mit der er Sohn Malcolm und Tochter Georgia großzog. Insgesamt hat Harrison fünf Kinder. Mit Calista führt er seit Jahren eine zurückgezogene und glückliche Beziehung, bei der das Paar nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auftritt.

Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Calista Flockhart und Harrison Ford am Shrine Auditorium

