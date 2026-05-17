Kurios: So kam Harrison Ford zu seiner "Star Wars"-Rolle

Harrison Ford (83) hat verraten, wie er auf kuriose Weise zur Rolle des Han Solo in Star Wars kam – und dabei nicht einmal wusste, dass er gerade vorspricht. Der Schauspieler plauderte darüber jetzt in einer aktuellen Folge des Podcasts "Where Everybody Knows Your Name", die am 13. Mai erschien. Harrison erklärte, dass er zu Beginn seiner Karriere neben der Schauspielerei auch als Tischler gearbeitet hatte – und genau das sollte sein Leben für immer verändern.

Konkret war er damit beschäftigt, für Regisseur Francis Ford Coppola (87) den Eingang zu dessen Büro zu installieren – allerdings nur nachts, um keine Verwirrung zu stiften, da er ja eigentlich Schauspieler war. Zur gleichen Zeit nutzte George Lucas (82) dasselbe Büro, um die Rollen für "Star Wars" zu besetzen. George hatte zwar klargemacht, dass er bewusst keine Gesichter aus seinem Film "American Graffiti" von 1973 wollte – Harrison hatte darin mitgespielt. Doch als der Casting-Direktor den Tischler mit Werkzeuggürtel und Besen bat, kurz mit den anderen Kandidaten die Szenen zu lesen, sagte er zu. "Ich dachte nicht, dass sie mich testen. Ich dachte, ich tue ihnen einen Gefallen", erzählte Harrison im Podcast. Dann aber bekam er die Rolle. Erst zwei Monate, nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte, realisierte er, dass man tatsächlich an ihm interessiert gewesen war.

"Star Wars" – später unter dem Untertitel "A New Hope" bekannt – kam 1977 in die Kinos und machte Harrison zusammen mit der verstorbenen Carrie Fisher (†60) und Mark Hamill (74) zum internationalen Star. Er kehrte zur Rolle des Han Solo in den Fortsetzungen "The Empire Strikes Back" und "Return of the Jedi" sowie nochmals 2015 in "The Force Awakens" zurück. Neben der Filmreihe wurde Harrison, der kürzlich seinen möglichen Ruhestand verkündete, vor allem durch die Indiana Jones-Filme bekannt, die ab 1981 entstanden. Zuletzt war er in der Serie "1923" sowie seit 2023 in der Apple-TV-Sitcom "Shrinking" zu sehen.

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Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

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Getty Images George Lucas, April 2025

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United Archives GmbH Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill in "Krieg der Sterne"