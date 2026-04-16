Harrison Ford über Depressionen im College und seine Rettung

Harrison Ford (83) hat in einem Podcast eine schwierige Phase aus seiner Vergangenheit offenbart. Im Podcast "Awards Chatter" sprach der 83-jährige Schauspieler offen darüber, wie er während seiner Studienzeit am Ripon College in Wisconsin mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. "Ich war mehr als deprimiert. Ich glaube, ich war krank", sagte er rückblickend. Sein Alltag damals bestand oft nur aus dem Bett, einem bestellten Pizzalieferservice und wenig mehr. "Ich stand aus meinem Einzelbett auf, ging ans Telefon, bestellte eine Pizza, legte mich wieder hin, bis die Pizza kam. Ich aß sie, warf die Verpackung in die Ecke und schlief wieder", schilderte er die düsteren Tage. Selbst den Weg zur Vorlesung trat er kaum an – und wenn, drehte er oft direkt wieder um.

Aus diesem Tief herausgefunden hat Harrison ausgerechnet wegen seiner schlechten Noten. Um seinen Notendurchschnitt zu verbessern, schrieb er sich in einen Kurs namens "Drama" ein – in der Annahme, dort lediglich Theaterstücke zu lesen und zu analysieren. Dass er dabei auch selbst auf der Bühne stehen würde, hatte er übersehen. Diese Überraschung sollte sein Leben verändern. "Ich war überrascht, dass die Menschen, die ich für Gleichgesinnte und Außenseiter gehalten hatte, tatsächlich einige der interessantesten Menschen waren, die ich kannte", erinnerte er sich. Er habe bei ihnen das Erzählen von Geschichten entdeckt und seinen Platz unter Geschichtenerzählern gefunden. "Es hat meine Welt verändert, mein Leben verändert", so Harrison.

Auf die College-Jahre folgten mehr als fünf Jahrzehnte einer der bekanntesten Schauspielerkarrieren Hollywoods. Als Han Solo in Star Wars, Indiana Jones oder Deckard in "Blade Runner" wurde Harrison zu einer echten Filmlegende. Zuletzt war er in der dritten Staffel der Apple-TV-Serie "Shrinking" an der Seite von Jason Segel (46) zu sehen, die am 8. April ihr Staffelfinale feierte.

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Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Shrinking" in Los Angeles

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ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"