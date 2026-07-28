Mit 84 setzt Harrison Ford auf diese drei Fitness-Tricks

Harrison Ford (84) ist bekannt für seine ikonischen Rollen als Indiana Jones und Han Solo – doch auch mit 84 Jahren macht der Hollywood-Star noch eine beeindruckend fitte Figur. Kein Wunder: Der Schauspieler hält sich mit einem konsequenten Trainingsplan in Form. Wie das Magazin Men's Health berichtet, setzt Harrison dabei auf drei feste Säulen: Krafttraining, viel Bewegung im Alltag und eine bewusste Ernährung. Mit eiserner Disziplin hält er bis heute an dieser Routine fest.

Um Kraft, Kondition und Beweglichkeit zu erhalten, absolviert Harrison seit Jahren regelmäßig Übungen mit Hanteln und Medizinbällen – begleitet von seinem Personal Coach Jamie Milne, der ihm einen individuell angepassten Fitnessplan erstellt hat. Dazu kommen häufige Radtouren und Tennismatches. Sein Antrieb dahinter ist vor allem pragmatischer Natur: "Ich glaube, dass Training in erster Linie der Verletzungsprävention dient. Ich bin ein alter Knacker und muss mich schützen", erklärte er gegenüber Men's Health. Neben dem Sport hat der Schauspieler auch seine Ernährung umgestellt: Fleisch steht bei ihm nicht mehr auf dem Speiseplan – stattdessen setzt er auf Fisch und Gemüse.

Harrison Ford wurde am 13. Juli 1942 in Chicago geboren und feierte erst kürzlich seinen 84. Geburtstag. Bereits in den 1980er-Jahren war er für seine körperliche Fitness bekannt: Für die Dreharbeiten zu "Indiana Jones und der Tempel des Todes" absolvierte er damals ein hartes Körpertraining – und selbst eine schwere Knieverletzung konnte ihn nicht stoppen. Sein Fokus auf Gesundheit und Fitness zahlt sich bis heute aus – zuletzt war seine körperliche Präsenz bei den Dreharbeiten zu Captain America 4: Brave New World sowie der Serie "1923" gefragt.

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Getty Images Harrison Ford im Mai 2023

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Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Harrison Ford, Filmstar