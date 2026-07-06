Harrison Ford verlor mehrere Zähne am "Rauchende Colts"-Set

Lange bevor Harrison Ford (83) als Han Solo in Star Wars oder als Indiana Jones die Kinoleinwände im Sturm eroberte, schlüpfte er in die Rolle eines Westernhelden – und das gleich zweimal. In der legendären US-Serie "Rauchende Colts", die von 1955 bis 1975 über 20 Staffeln lang lief und zu den erfolgreichsten Produktionen der amerikanischen Fernsehgeschichte zählt, tauchte Ford in Staffel 18 in zwei unterschiedlichen Rollen auf. Doch der Dreh endete für ihn mit einem schmerzhaften Zwischenfall: Während einer Actionszene sprang seine Requisitenwaffe auf und schlug ihm mehrere Vorderzähne aus. Im NPR-Podcast "Fresh Air" schilderte Harrison Ford diesen Vorfall aus seiner frühen Karriere.

Seinen ersten Auftritt in "Rauchende Colts" hatte der Schauspieler in Episode 11, "The Sodbusters", als betrunkener Revolvermann namens Print, der für einen rücksichtslosen Viehzüchter arbeitet und am Ende von Marshal Matt Dillon erschossen wird. Nur neun Wochen später kehrte er in Episode 20, "Whelan's Men", als Outlaw Hobey zurück – ein Mitglied einer brutalen Gang, die Dodge City unsicher macht. Die Zahnverletzung, die er sich beim ersten Dreh zugezogen hatte, hatte jedoch ein unangenehmes Nachspiel: Ein Zahnarzt auf dem Studiogelände behandelte ihn zwar zunächst, doch die Reparatur hielt nicht lange. Die Zähne begannen laut Ford nach einigen Monaten "auseinanderzufallen" – und der Zahnarzt war da bereits nicht mehr auffindbar. Den teuren Zahnersatz musste Harrison schließlich aus eigener Tasche bezahlen.

Trotz dieser misslichen Erfahrung ließ sich Ford nicht aufhalten. Kurz nach seinen Auftritten in "Rauchende Colts" ergatterte er eine Rolle in George Lucas' (82) Film "American Graffiti" aus dem Jahr 1973 – eine Zusammenarbeit, die den Grundstein für seine Besetzung als Han Solo in "Star Wars" legte und damit einer der erfolgreichsten Schauspielkarrieren der Filmgeschichte den Weg ebnete. Zu diesem Zeitpunkt konnte Harrison noch nicht ahnen, welche Türen ihm der Drehtag in der Westernkultserie letztlich öffnen würde.

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Getty Images Harrison Ford im Mai 2023

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Getty Images Harrison Ford und Filmemacher George Lucas

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ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"