Harrison Fords Knieverletzung prägte einen Kult-Action-Film

Für seinen Actionthriller "Auf der Flucht" aus dem Jahr 1993 zahlte Harrison Ford (83) einen schmerzhaften Preis: Bei Dreharbeiten zu einer der spektakulärsten Szenen des Films riss sich der Schauspieler mehrere Kniebänder. Das Besondere daran ist, dass die Verletzung im fertigen Film deutlich sichtbar geblieben ist – und den Auftritt des Hollywoodstars sogar geprägt hat. Denn das charakteristische Hinken seiner Figur Dr. Richard Kimble in der zweiten Filmhälfte ist kein schauspielerischer Kniff, sondern die direkte Folge des Unfalls.

Der Moment passierte bei der berühmten Crash-Szene, in der Fords Figur scheinbar aus einem verunglückenden Bus springt, bevor dieser von einem echten Zug gerammt wird. Gegenüber Entertainment Tonight schilderte der Schauspieler, was dabei wirklich geschah: "Ich wurde sicher aus dem Geschehen entfernt, als es passierte. Durch die Magie des Films sieht es so aus, als würde ich springen." Beim Absprung landete er auf dem rechten Fuß, drehte sich nach links – und hörte dabei, wie die Bänder rissen. Eine sofortige Operation lehnte Harrison jedoch ab, um keine Drehverzögerungen zu riskieren, und spielte die Rolle mit der Verletzung zu Ende.

"Auf der Flucht", der auf einer US-amerikanischen Fernsehserie der 1960er-Jahre basiert, erzählt die Geschichte eines unschuldig verurteilten Arztes, der auf der Flucht vor einem hartnäckigen U.S. Marshal nach dem wahren Mörder seiner Frau sucht. Tommy Lee Jones (79) spielte den unerbittlichen Marshal Samuel Gerard und wurde dafür mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Der Knieverletzung am Set von "Auf der Flucht" gesellten sich im Laufe von Harrisons beeindruckender Karriere weitere Blessuren hinzu: Bei "Jäger des verlorenen Schatzes" riss er sich das Kreuzband, am Set von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" wurde sein Fuß von den hydraulischen Türen des Millennium Falcon eingeklemmt und gebrochen, und bei den Dreharbeiten zu "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" zog er sich eine Schulterverletzung zu, die die Produktion mehrere Wochen lang lahmlegte.

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Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

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Harrison Ford als Indiana Jones

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Getty Images Bei der Premiere von "Finestkind" in West Hollywood: Tommy Lee Jones am 12. Dezember 2023