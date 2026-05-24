Alec Baldwin verteidigt Lupita gegen Musks harsche Kritik

Alec Baldwin (68) geht für Lupita Nyong'o (43) in die Offensive – und zwar direkt gegen Elon Musk (54). Auf Instagram postet Alec jetzt ein Foto der Schauspielerin und schreibt dazu: "Lieber Elon … aber sie IST doch die schönste Frau der Welt … Alec". Mit seinem öffentlichen Konter reagiert der Schauspieler auf eine hitzige Debatte, die vor allem auf X geführt wird. Auslöser: Lupita wurde für die Rolle der sagenumwobenen Helena von Troja in Christopher Nolans (55) kommender Verfilmung "The Odyssey" besetzt – und genau daran stören sich Elon und konservative Kommentatoren wie Matt Walsh, wie Page Six berichtet.

Matt Walsh hatte auf X bereits gegen die Casting-Entscheidung gewettert und behauptet, niemand halte Lupita wirklich für "die schönste Frau der Welt". Er warf Christopher vor, aus Angst vor Rassismusvorwürfen keine weiße Frau für die mythologische Schönheit zu besetzen. Elon stimmte dieser Sicht zu und kommentierte den Post schlicht mit "Stimmt". Auf die Frage eines Users, warum Christopher und andere Regisseure so erpicht darauf seien, weiße Figuren neu zu besetzen, erwiderte Elon: "Er will die Auszeichnungen". In einem weiteren Beitrag legte der Unternehmer nach und behauptete, Christopher habe mit der Entscheidung für die Oscarpreisträgerin seine "Integrität verloren". Die Casting-Diskussion beschränkt sich dabei nicht nur auf Lupita, die international mit "12 Years a Slave" bekannt wurde. Auch gegen Elliot Page (39) sowie Rapper Travis Scott (35) wetterte Elon.

Zwischen Elon und queeren Themen gibt es eine persönliche Ebene: Der Multimilliardär hat eine trans Tochter namens Vivian, zu der das Verhältnis seit Jahren als zerrüttet gilt. Trotzdem schrieb Elon auf X zu dem zunächst kursierenden Gerücht, Elliot spiele Achilles, dies sei "eine der dümmsten und verdrehtesten Sachen, die ich je gehört habe". Nachdem klar war, dass Elliot im Film die Figur Elpenor verkörpern soll, verbreitete Elon einen Beitrag weiter, in dem stand: "Ich mache mich nicht über ihre Männlichkeit lustig. Ich bestreite ihre Existenz." Christopher wiederum verteidigte in einem Interview seine Entscheidung, Travis in den Cast zu holen. Er erklärte, er habe den Rapper dabei, weil er mit dessen Musik auf die Tradition mündlich überlieferter Dichtung anspielen wolle – ein Konzept, das er mit der antiken Erzählung und moderner Rapkultur verbindet.

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Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025

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Getty Images Lupita Nyong'o bei der Met Gala 2025

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer