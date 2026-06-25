Hochzeit: "Stranger Things"-Star Mason Dye hat Ja gesagt

Mason Dye, bekannt aus der Netflix-Hitserie Stranger Things, hat geheiratet! Der Schauspieler und seine langjährige Partnerin Carmen Joiner (29) haben sich am Wychmere Beach Club in Harwich Port, Massachusetts, das Jawort gegeben. Das Besondere: Die Trauung fand genau am fünften Jahrestag ihres ersten Dates statt. Gefeiert wurde mit Familie und engen Freunden, die eigens nach Cape Cod gereist waren – bei strahlendem Sommerwetter und blauem Meeresrauschen im Hintergrund. Gegenüber dem Magazin People gewährte das frisch vermählte Paar nun exklusive Einblicke in das Hochzeitswochenende.

Der besondere Tag begann für die beiden ganz im Privaten: "Der Morgen der Hochzeit war einer der bedeutungsvollsten Momente für uns. Bevor alles begann und bevor wir von allen umgeben waren, hatten wir einen ruhigen Moment für uns und konnten alles in uns aufnehmen", erklärte Carmen. Erst danach folgte die offizielle Zeremonie – geleitet von Carmens Schwager Driver, der das Paar traute. "Es war uns wichtig, dass unser Trauungsredner uns beide wirklich kennt und etwas Bedeutungsvolles über unsere Beziehung sagen kann", sagten die beiden. Carmen trug ein trägerloses Brautkleid von Alena Leena Bridal, während blaue Hortensien aus der Region für eine sommerliche Deko sorgten. Abends ließ die ganze Gesellschaft die Hülle fallen. "Es war so besonders, sich umzuschauen und all unsere Lieblingsmenschen aus verschiedenen Teilen unseres Lebens in einem Raum zu sehen", schwärmte Mason.

Das Paar hatte sich über gemeinsame Freunde kennengelernt. Ihr erstes Date verbrachten die beiden bei Espresso Martinis und einem Late-Night-Frühstück in einem Restaurant in Atlanta – eine Nacht, die Carmen zufolge den Grundstein für alles legte. Am Valentinstag 2025 machte Mason dann Nägel mit Köpfen und hielt an einem See um Carmens Hand an. Das Hochzeitsdatum war dabei kein Zufall: Wie Mason gegenüber People erklärte, machte "das Timing das ganze Wochenende noch besonderer" – schließlich hatte das Paar kurz zuvor auch seinen fünften Beziehungsgeburtstag begangen.

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Getty Images Mason Dye, "Stranger Things"-Star

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Instagram / masondye Schauspieler Mason Dye und seine Verlobte Carmen Joiner

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Instagram / masondye Mason Dye bei "Stranger Things"

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